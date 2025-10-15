43吋「長腿女神」殺入銀壇　即勇奪法國康城短片展「最佳女主角」

歌手施匡翹（Zaina）殺入影壇，近日憑微電影《路頭遠》（Longed for Home）於《法國康城獨立國際短片影展》（Cannes Indie International Film Festival）榮獲「最佳女主角」（Best Actress in Short Film）殊榮。今屆影展的短片作品來自世界各地，施匡翹首次以演員身份在海外獲獎，喜悅之情溢於言表：「好驚喜，好開心！」

施匡翹憑微電影《路頭遠》奪《法國康城獨立國際短片影展》最佳女主角。

首獲國際獎項 感激拍攝團隊努力

法國康城獨立國際短片影展近日公布得獎名單，施匡翹主演的《路頭遠》獲得「最佳短片女主角」，施匡翹坦言，「覺得好驚喜，同埋真係好開心，這是第一次以演員身份拎到在香港以外所頒發的獎項。」

施匡翹、張松枝與導演吳松芳跟《路頭遠》劇組大合照。

她又續言這份榮譽不只是對她個人的肯定，更是對整個拍攝團隊努力的最大認可：「製作這套微電影的前中後期，每個環節都花了好多心機，導演和團隊的付出真的很值得。我能夠演繹梓晴這個角色，是我的榮幸，也很感激劇本本身的細膩與情感深度。」她更感言，「最開心是能看到香港團隊所拍攝的微電影能夠得到一個認可，很感動。」

施匡翹與導演吳松芳重看影帶。

18分鐘微電影 勾起父女情深裂縫

《路頭遠》微電影由吳松芳導演、浮浪製作、張松枝與施匡翹主演，於2024年11月底在香港拍攝完成，施匡翹飾演女兒梓晴，張松枝飾演父親。故事講述父親即將搬家，女兒被迫回老家整理父親留下的物品，每件物品都勾起童年父親缺席的痛苦回憶。縱使父親盡力想彌補，女兒的沉默卻成為關係中的屏障。短短18分鐘的片長，透過細膩鏡頭呈現家庭裂縫與情感糾葛，讓觀眾心疼不已，感同身受。

施匡翹、張松枝合照。

與導演、團隊共享榮耀

雖然施匡翹不會親身到當地領獎，她表示會與導演及公司團隊一同慶祝。「近期正約導演及拍攝團隊吃飯慶祝，未來亦希望能與公司全體成員一同共享喜悅。」她更希望藉此鼓勵香港更多新生代演員，勇敢挑戰國際舞台。「希望大家看到這個獎，也能相信香港的演員與作品都有實力走向世界！」