影壇型佬偕太太遊潮州放閃曬恩愛　獲網民激讚貼地又寵妻

現年58歲、人稱「黑仔哥」的姜皓文，入行40年，演藝路上經歷不少高低起跌。憑着對演戲的熱誠和堅持，近年終於捱出頭來，昔日在亞視默默耕耘的小配角，已升呢香港電影金像獎「最佳男配角」，但他並沒因此自滿，反而繼續挑戰自己，在電影《翠絲》中作破格演出，如今已成功躋身男主角之列。去年，姜皓文更挑戰做埋監製，在大馬開拍賀歲片，而近期《阿龍》、《惡人當道》等多套電影中亦見到其身影，事業越撈越掂外，姜皓文與太太殷寧也愛得甜蜜，兩人結婚多年依然形影不離，是圈中模範夫妻。

姜皓文在2017年憑電影《拆彈專家》勇奪金像獎「最佳男配角」。（視覺中國）

姜皓文更升呢做埋監製，太太殷寧夫妻檔合力在大馬開拍賀歲片。（IG@black_gorgor）

姜皓文最近參與不少電影演出，他在電影《惡人當道》飾演昔日大佬「呔哥」，獲釋後在舊區經營洗衣店，本來沈默寡言想過平淡日子，但大廈內出現一群惡人逼得他不得就手旁觀。（《惡人當道》劇照）

近日，姜皓文偕太太到潮州旅行，期間被不少當地市民捕獲，面對眾人的鏡頭，姜皓文總是報以笑容，展示有禮一面，毫無明星架子。近日，疑負責接待他們的當地工作人員在社交平台分享感受，寫道：「姜皓文來潮州旅遊了！在一起玩了三天，吃了生醃，煮了砂鍋粥，挖了竹筍。逛了青龍古廟牌坊街！我負責記錄過程！完了才發現連一張合照都沒留下！姜先生真的好寵太太，很接地氣沒架子。遇到很多路人合照拍照，他都很有耐心，很可愛還會自拍。哈哈哈哈！ ！ ！」從相片中可見，姜皓文全程細心照顧著太太，望向對方的眼神裡滿是愛意。合照時，他們更十足大細路一樣，齊齊「開心到跳起」，畫面溫馨又合拍。

姜皓文近日偕太太到潮州旅行。（小紅書）

姜皓文與太太十足大細路，拍攝時齊齊「開心到跳起」，非常合拍。（小紅書）

大讚姜皓文親民。（小紅書）

姜皓文和殷寧這對老夫老妻結婚20多年，現時看來恩愛，但也經歷過不少難關。兩人情訂於亞視，當時黑仔參加首屆《電視先生選舉》入行，其後結識1994年亞洲小姐殷寧（原名金慧英），漸漸互生情愫。不過，兩人的個性可謂火星撞地球，都是固執不講理，殷寧曾在訪問中，便表示當時「可以每日吵架3次，每3日鬧一次大的。」

大讚姜皓文寵妻。（小紅書）

兩公婆經歷不少風浪。（小紅書）

兩公婆如今形影不離。（小紅書）

除了性格不合，兩人的感情一直周旋，甚至發生爭執，殷寧曾公開指遭姜皓文「家暴」，更鬧上新聞頭條，後來姜皓文獲女方原諒，並攜手步入教堂。而婚後，兩人在相處上有所改善和轉變，殷寧曾接受訪問時，解釋這是因大家的相處模式不斷磨合，並學懂互相包容和學習，更讚對方的轉變很大，比以前更緊張她。黑仔當年憑黑仔憑《拆彈專家》，贏得最佳男配角時，便在後台感謝老婆的忍耐，願意一直成其出氣袋。如今兩人成為圈中模範夫妻，不時在社交平台放閃大方展現深情肉麻一面。據悉在2017年的結婚18周年紀念時，姜皓文更在馬來西亞檳城買入了一間5000呎的豪宅送給太太，要太太過得開心幸福的承諾說到做到。

夫妻誠信跪拜。（小紅書）

非常合拍。（小紅書）

姜皓文與市民合照時，展露可愛一面。（小紅書）