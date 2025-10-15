「大灣區男神」病倒堅持開工借助儀器養聲　斥資3千萬買樓贈老婆

現年40歲的周柏豪（Pakho）近年榮升做「大灣區男神」，先後參與多個綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，在內地人氣高企。最近忙於在內地舉行演唱會的周柏豪，下周將赴南寧，11月緊接福州，行程相當緊密。

然而，周柏豪昨日（14日）突然在IG限時動態上傳一張疑似借助儀器呼吸的照片，並寫上：「抗生素、類固醇、消炎藥、洗鼻，可以做的都做了，希望來得及！」令人擔心他的健康狀況。據了解，周柏豪是早前被兒子傳染生病，導致喉嚨不適。雖然情況已大為好轉，但由於他正趕往長沙錄影《披荊斬棘的哥哥5》，需要開腔唱歌，因此必須使用濕潤呼吸道的儀器，緊急滋潤喉嚨，務求盡快恢復狀態應付工作。

周柏豪於2016年與圈外女友Stephanie結婚，育有一女一子。柏豪是圈中出名「愛妻號」，大女兒出生後，他對太太的感激之情溢於言表，更笑言要將「全副身家」送給太太作為獎勵。有指柏豪早年趁樓市低迷時置業，後來「細屋換大屋」，2018年周柏豪被踢爆豪斥3300萬元購清水灣豪宅新盤，之後他表示為送給老婆的禮物，故物業是以其太太的名義購入；而他未結婚前已想老婆做少奶奶，婚後更是為搵奶粉錢而努力，十足好男人。

