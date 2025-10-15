張玉珊孖富商未婚夫懲教所探訪教美容　與盧啟賢三觀相近齊做慈善

現年50歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！一向低調處理感情事的張玉珊，前年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），早前接受方健儀網上節目《女人方言》訪問時，更突然大爆男友已求婚成功，兩人即將步入人生新階段！

張玉珊在節目中大談與未婚夫盧啟賢的相處點滴，她表示與男方年齡相近、待人處事態度亦契合，令兩人能夠走到一起：「我哋好多時嘅相處態度，對人對事嘅三觀好近，我哋性格唔一樣，但係睇法呀、興趣呀，都幾近」。日前張玉珊同未婚夫就一起到懲教所探訪，她更負責教授美容護膚，不少網民都留言大讚他們善心爆棚！

張玉珊曾坦言與盧啟賢一起就像一個團隊，不會在對方有難時離開，而經歷風雨過後亦讓她更了解對方，感情更穩定。對於外界盛傳身家逾3億，張玉珊笑稱從未提及過有多少「身家」，但直認「我自己都算識投資有積蓄，所以其實對我嚟講，我而家係可以過自己想要嘅生活」，又指自己在40歲前一直努力工作，現時另有想法：「我希望有三分一時間係做一啲可能投資，照顧到自己生活嘅嘢，或者三分一時間我希望做慈善，三分一時間希望做自己鍾意想做嘅嘢」。

