《陀槍師姐》童星家樂仔近照曝光變型男　碩士畢業美國追演藝夢

經典TVB神劇《陀槍師姐》，除了歐陽震華、關詠荷，以及魏駿傑、滕麗名兩對CP外，節目中的配角和童星也是觀眾集體回憶。劇中飾演「娥姐」關詠荷兒子，精靈可愛的「家樂仔」，近日就再度引起討論。

《陀槍師姐》中飾演「娥姐」關詠荷兒子，精靈可愛的「家樂仔」丁力，是深受觀眾喜愛的童星。（劇照）

《陀槍師姐》中飾演「娥姐」關詠荷兒子，精靈可愛的「家樂仔」丁力，是深受觀眾喜愛的童星。（劇照）

《陀槍師姐》中飾演「娥姐」關詠荷兒子，精靈可愛的「家樂仔」丁力，是深受觀眾喜愛的童星。（劇照）

《陀槍師姐》中飾演「娥姐」關詠荷兒子，精靈可愛的「家樂仔」丁力，是深受觀眾喜愛的童星。（劇照）

除了《陀槍師姐》外，家樂仔還演過《真情》、《闔府統請》、《廉政行動組》、《陀槍師姐》、《封神榜》、《無頭東宮》及《戇夫成龍》，其中《陀槍師姐》是1998年的作品，相隔27年，本名「丁力」的家樂仔已經進化成一位成熟型男，身高5呎9吋。近日有網上群組討論及瘋傳家樂仔近照，其五官輪廓變化不大，只是多了幾分成熟男人味，網民留言：「佢大個無咩點變喎😳」、「大咗都仲幾靚仔呀！」

小時候的丁力好可愛。（劇照）

非常精靈。（劇照）

小時候的丁力好可愛。（劇照）

肥嘟嘟拍古裝片《無頭東宮》。（劇照）

非常精靈。（劇照）

亦有跟關寶慧、張兆輝合作。（劇照）

丁力在香港娛樂圈活躍年期不長，13歲便到外國升學。（劇照）

翻查丁力的社交平台，他現時長居美國。丁力在香港娛樂圈活躍年期不長，據悉他13歲便到外國升學，雖然大學時期在紐約羅徹斯特市的羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）獲得電機工程學士及碩士學位，但因為他對演戲仍有濃厚興趣，故同時修讀了經濟學與戲劇的副修課程。

丁力13歲便到外國升學。（社交平台照片）

大學時期他在紐約羅徹斯特市的羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）並獲得電機工程學士及碩士學位。（社交平台照片）

但因為他對演戲仍有濃厚興趣，故同時修讀了經濟學與戲劇的副修課程。（社交平台照片）

丁力在美國定居。（社交平台照片）

網民讚丁力長大了仍然靚仔，冇走樣。（網上圖片）

網民讚丁力長大了仍然靚仔，冇走樣。（網上圖片）

身高5呎9吋的丁力亦是一位模特兒。（網上圖片）

丁力大學期間經常參與表演藝術、劇場演出，甚至演出過莎士比亞的《仲夏夜之夢》，飾演Thisbe。近年他由劇場轉向電影，參與多部學生製作的短片，亦在波士頓的 Emerson College 修畢劇本寫作證書課程，參與了多個本地製作的幕後工作，擔任製作人等不同崗位。從他的近照所見，他也曾在美國哈佛大學的講座上，與「尚氣」劉思慕合照，指對方啟發他不少。

丁力大學期間經常參與表演藝術、劇場演出。（社交平台照片）

丁力大學期間經常參與表演藝術、劇場演出。

近年他由劇場轉向電影，參與多部學生製作的短片，亦在波士頓的 Emerson College 修畢劇本寫作證書課程，參與了多個本地製作的幕後工作。（社交平台照片）

丁力曾在美國參與影視作品的演出工作。（社交平台照片）

丁力曾在美國參與影視作品的演出工作。（社交平台照片）