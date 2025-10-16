百億名媛41歲生日大曬幸福　獲豪門老公深情表白：永遠感謝有你

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與前全國政協常委、富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。日前林恬兒迎來41歲生日，何正德特別為老婆慶生，更公開深情表白，他以英文寫道：「祝我美麗的太太生日快樂！謝謝你這一年一路陪伴我經歷了所有的起伏，沒有你在我身邊，我做不到這一切。永遠感謝有你，我的支柱！」相中所見，何正德送上蛋糕及大紥鮮花，兩人頭貼頭合照，十分恩愛！

婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

去年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

今年是兩人結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

日前林恬兒迎來41歲生日，何正德特別為老婆慶生，更公開深情表白。（IG截圖）

何正德與林恬兒同樣出身富裕，門當戶對，林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。而何正德擁有美國史丹福大學工商管理碩士及美國杜克大學經濟學學士，現任美國科技創投基金s28 Capital的創始人兼普通合夥人，管理着1.7億美元的資產。兩人2014年5月於香港君悅酒店舉行結婚酒會，現場政商各界名人雲集，港澳兩個特區，前任及現任五位特首均親臨酒會，有逾千嘉賓到賀，場面熱鬧！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

林建岳與何柱國是親家。（視覺中國）

李嘉誠父子都有到場祝賀。（視覺中國）

林恬兒與老爺何柱國同場。（視覺中國）

今年6月何柱國病逝，終年75歲，喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，何正德同林恬兒當日到場打點，林恬兒接受傳媒訪問時表示對老爺的離世大感惋惜：「對我嚟講真係好感激老爺，生前咁錫我呢個新抱，佢真係當我係自己個女咁樣錫，所以我都好掛住佢。」而在老爺逝世後，林恬兒就陪老公及奶奶到英國散心，相當有孝心！

前全國政協常委、商人何柱國出身上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，他曾赴美國升學，1990年代返港接手家族生意，有「煙仔何」的外號，家族資產逾200億。（資料圖片）

喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，他的兒子何正德（Kent）及新抱林恬兒（Emily）當日到場打點。（影片截圖）

林恬兒感激老爺。（影片截圖）

去英國散心！（IG@emilylam.ho）

