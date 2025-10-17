火星專訪｜大讚陳奕迅好好人超級nice　鍾意開party玩Showhand

火星哥（蔣榮發）早前接受《香港01》訪問，除了在電影中可以一展所長，演唱會也有他的身影！火星在訪問中憶述，他曾主要負責陳奕迅Eason演唱會的「威也」部份。

他特別提到一次規模盛大的世界巡迴演唱會，那次巡演在香港紅館連開25場後，再移師到美國、英國、馬來西亞、新加坡等地，總共演出了三、四十場之多。當中一幕令人印象深刻的表演，是舞台上空吊著一個巨型貨櫃，而火星和另外兩位工作人員，整個表演期間就要藏身在這個貨櫃之中。表演的尾聲，一名特技演員會從貨櫃中倒吊而下，與台上的藝人共舞，畫面極具衝擊力。這個設計雖然震撼，但對於需要長時間「駐紮」在貨櫃裡的火星團隊來說，卻是一場生理和心理的極大考驗。

火星哥曾與陳奕迅合作。（資料圖片）

當觀眾為Eason的歌聲如癡如醉時，大概沒有人會想到，就在紅館天花板的最高處，有幾位工作人員正經歷著「空中煎熬」。火星哥詳細講述了他們的工作流程，的確不容易。他透露，由於舞台設計關係，他們是無法從後台或其他通道登上那個「貨櫃」的。唯一的方法，就是在觀眾入場前，從舞台正中央直接升上去。火星哥說：「觀眾七點幾入場，我哋六點鐘就要上去Stand by。」這意味著，在演唱會正式開始前，他們已經要在天花板上等。

火星哥曾與陳奕迅在演唱會上合作。（官方提供）

升上天花板後，他們就要一直待到自己負責的環節降落表演，完成後再次升高，然後必須等到所有觀眾離場，大約五、六個小時之後，他們才能安全返回地面，火星哥笑道：「等到嗰啲觀眾走曬啦，我哋先至落嚟。」長達五、六個小時在半空，飲食固然無法解決，但最尷尬、最切身的，莫過於生理需要。當被問到如何解決「人有三急」時，火星哥指每位工作人員都自備尿壺，以備不時之需。他坦言，小便還算方便，最怕的就是肚瀉。幸運的是，在數十場的演出中，從未發生過如此「慘劇」，最多只是需要動用尿壺解決小便問題 17。在這漫長的等待中，他們躺在的工作椅上，靜候演出時刻 。雖然工作過程艱辛，但談到與Eason的合作，火星哥的語氣卻是輕鬆愉快的。他形容Eason本人「好好玩」、「好nice」，是一個非常隨和的天王。在巡演期間，最大的福利就是「日日有歌聽」。

火星哥更透露，Eason非常喜歡開派對。每當完成一個地方的演出，隔天就要飛往下一個城市，Eason和一班工作人員通常都不會睡覺，而是聚在一起開派對放鬆。而派對上最受歡迎的餘興節目，就是玩Showhand。

不過，他強調這並非大額賭博，純粹是為了娛樂。玩法是每人拿出一個固定的「底」，例如400元，然後大家就為了贏取枱面上由所有底池組成的總獎金而戰，就算輸光了，最多也只是輸掉當初拿出來的400元。火星哥形容這種玩法「幾過癮」、「唔使傷身」，純粹是為了在一天緊張工作後，讓大家有一個共同放鬆和聯誼的機會，絕非會「同你有仇」的賭局。