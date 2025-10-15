東張西望｜牛頭角下邨阿Mi涉賣淫？　$130有交易：任X唔嬲

《東張西望》一連數集講到牛頭角下邨出現一位四周圍借錢的女子「阿Mi」，她到處問陌生男子借$120-$200不等，亦有街坊指有男子會尾隨阿Mi上樓做不道德交易。今日（15日）一集繼續跟進阿Mi的情況，節目組更會「放蛇」，走進阿Mi的家中深入了解她，更揭破她疑利用公屋掩護進行賣淫活動。

節目組追蹤阿Mi多月，的確在她家附近見過有不同的男士有錢銀交易。節目組派出男同事與阿Mi「偶遇」，阿Mi認得出節目組男同事，於是開始了他們的交談。

以下為阿Mi與節目組的對話內容：

阿Mi：$120 $150 $130！嚟啦$130！只此一次，下不為例！你可以裡面X，冇計，我安全期。任X唔嬲，你想點X就點X，嚟啦，唔該你啊！我飲醉咗啊，想食嘢啊！



節目組：趕住返屋企搵老婆。



阿Mi：我畀你影低我身份證明文件，我住牛頭角下邨XX樓，我自己戶主嚟！10幾年冇老公，10幾年冇拍拖。借住$120畀我先得唔得啊？你可以幾時上嚟搞都得。



數星期後男同事與阿Mi「偶遇」，阿Mi認得男同事後問：「做咩啊今日，想撞我畀生意我做啊？」之後男同事跟隨阿Mi上樓詳談。同時亦揭開她的悲慘身世，阿Mi指自己曾經有過一段婚姻，前夫是有背景的人士，當時做「啤酒妹」的她嫁了給前夫：「佢初頭對我好好嘅，日日叫你唔好再sell啤酒，唔好再著短裙，畀人𥄫啊！」之後阿Mi懷孕，打算生兒肓女，安心做「少奶奶」，竟料…

阿Mi的前夫在元朗的夜總會「攬女」一事，很快就傳到阿Mi耳邊，她把心一橫與前夫分開：「我條仔喺夜總會見到你老公拖住條女喎。」之後阿Mi離開前夫後就去了夜總會工作，其實阿Mi都有想過重新再來，但她沒有工作沒給家用予爸爸媽媽後亦斷了聯絡：「因為我唔想再做夜總會照顧個女。」東張主持俞可程更找到她本人進行對話，當事人將回應種種指控。

