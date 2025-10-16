柏霖於香港首辦音樂會趁機帶父母旅遊　唱哭粉絲展現超強演唱實力

天生藝術家柏霖（PoLin）的創作專輯《允許萬物破碎》大獲好評，他也因此入圍金曲獎最佳華語男歌手，並乘著熱勢舉辦《允許萬物破碎》台北+台中專場演唱會，柏霖都帶來充滿藝術性的獨特舞台魅力和超強演唱實力的完美演出。柏霖每一次的專場演出都有多位香港歌迷特別從香港飛到台灣支持他，展現出柏霖在香港的人氣升溫，也因為在香港累積愈來愈多粉絲，他在日前受邀第一次前進香港舉辦《遺落碎片 Lost Fragments》音樂分享會，首次在香港與粉絲直接接觸，他以憾動人心的歌聲征服全場粉絲，更有忠實粉絲聽到感動落淚，讓柏霖直說：「能來香港開唱真的非常興奮，希望能有更多機會來唱歌給大家聽。」

柏霖日前於香港舉辦音樂分享會。(公關提供)

柏霖為了首次的香港音樂分享會，提前到香港做準備，也接受多家電台的訪問，原本柏霖有些擔心香港的朋友會因為語言的問題，對他的歌曲比較陌生，沒想到電台的DJ不只常播放他的歌曲，還告訴他每次播放柏霖歌曲的時候，都會有很多歌迷在電台的社群或頻道留言，表示非常喜歡柏霖的歌曲，希望透過DJ的播放讓更多人聽到柏霖的歌曲，讓柏霖直呼：「真的好感動，感受到大家對我的鼓勵，很感謝大家。」

柏霖為了首次的香港音樂分享會，提前到香港做準備。(公關提供)

而柏霖在音樂會上，演唱《沒能夠愛》、《走火入魔》、《足夠的失落》、《來不及的告白》等多首代表歌曲，為了這場演出，他特別練習了廣東話，向來到現場的歌迷打招呼，「大家好 很開心在這邊跟大家見面，很喜歡吃叉燒包、菠蘿包，食物都很好吃！」逗樂全場歌迷。隨後他背起吉他自彈自唱，展現多元音樂才華，從大家開始認識他的《我的愛人》以及描述他走出低潮心境的《懂了》和《破繭》，都讓全場沈浸在他動人的歌聲中。此時曲風一轉，來到節奏感十足、充滿動感魅力的《一塊小蛋糕》，柏霖邀請全場歌迷跟他一起大合唱，讓氣氛嗨到最高點；他也特別演唱他在《聲林之王3》比賽時獲得好評、金曲歌后莫文蔚的經典歌曲《愛》，以及溫暖人心的《How Are You》等歌曲，展現他的實力唱功，苦等他到香港開唱歌迷更受到他的歌聲感染，落下眼淚，讓柏霖開心又感動說：「希望還能再來香港演出，帶來更多作品。」

柏霖在音樂會上，演唱多首代表歌曲。(公關提供)

柏霖也特別演唱他在《聲林之王3》比賽時獲得好評、金曲歌后莫文蔚的經典歌曲《愛》。(公關提供)

首次到香港演出，柏霖的父母也開心隨行，一起欣賞柏霖的演出，尤其爸爸是第一次到香港，笑說：「興奮到晚上睡不著覺，自己跑去吹風喝啤酒，很開心。」柏霖在演出結束後也特別陪父母在香港旅遊，一起坐渡輪、吃港式美食，享受溫馨親子時光。

柏霖的父母也開心隨行到香港。(公關提供)