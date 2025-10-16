威廉@棒棒堂逃兵役幕前工作一度停止　勇敢面對法律責任皆因兒子

台灣演藝圈早前鬧出「逃兵潮」，不少男藝人亦因逃兵役而影響演藝事業，「棒棒堂」成員廖亦崟（威廉）就是其中之一。威廉自從5月發生逃兵爭議後，手頭上4個主持工作馬上暫停，連幕前工作都一度停止。昨日（15日）威廉出席活動時為逃兵役作出回應，他表示月底會出庭面對法律責任。

威廉出席活動時為逃兵役作出回應，他表示月底會出庭面對法律責任。(ig@liaowilliam)

威廉坦承10多年前因心存僥倖，透過相關集團處理兵役之事，當時他知道「憋氣」可以令血壓變得異常，所以那時他就用這個方法來製造假病歷，以逃過兵役。對於當年用這個方法來逃兵役，威廉接受台媒訪問時覺得自己這個決定並不成熟，而且深感抱歉：「這陣子演藝活動都會先暫停，多了更多的時間去審視自己、陪伴家庭，過往所做的不好，一切概括承受、承擔，會面對司法的部分。」

威廉坦承10多年前因心存僥倖，透過相關集團處理兵役之事。(ig@liaowilliam)

威廉亦表示後悔：「兒子百香果已去念書，倘若兒子在學校被笑爸爸閃兵，我會跟他說爸爸的確做過這件事，但爸爸有改過自新，做錯事情就要承認，要改過，後續的事情應該更重要。」至於被問到老婆卓君澤是否知情時，他指卓君澤知道他沒當兵，但不知道是甚麼原因。威廉再指現在主要以做公益活動為主，雖然現在每個月數十萬的收入沒了，但都不能停止做公益，至於自己就還有一些積蓄。

威廉亦表示後悔。(ig@liaowilliam)

威廉怕到時兒子被同學笑。(ig@liaowilliam)

威廉及團員今年憑《來吧！哪裡怕》入圍金鐘60益智及實境節目主持人獎，而節目也有入圍，但就未知到時會否與大家見面。

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體，6人一齊拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》。(影片截圖)

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》。(節目截圖)