李施嬅與前未婚夫參加真人騷疑復合有望　抱怨男方二人仍愛彼此

現年44歲的李施嬅於2021年2月宣布獲星級健身教練男友車崇健 (Anson) 求婚成功，但她在今年2月9日突然在社交平台宣布與未婚夫已分手，8年半情斷。回復單身後的李施嬅繼續全情投入工作，月前完成了TVB重頭劇《新聞女王2》的拍攝，她亦有不時更新社交網同大家分享近況，依然活得精彩。早前她就在IG分享到土耳其旅遊的照片，並留言寫道：「好多人都在土耳其拍婚紗照，紀錄愛的一刻。」因而傳出與前未婚夫復合的消息。

李施嬅與前未婚夫Anson已分手。(ig圖片)

李施嬅迎來44歲生日。(ig圖片)

李施嬅生圖狀態。(小紅書)

原來李施嬅與舊愛車崇健最近參演了內地真人騷《再見愛人》第5季，節目會邀請三對已離婚、面臨分手或已經分手的夫妻或情侶，展開為期18天的旅行，讓他們探討情感問題及尋找解決方案。艾威及其已故太太陳美玲就曾透過這個節目成功復合。該節目昨日官宣即將播出第5季，並公布了李施嬅與車崇健參與拍攝，二人更在節目中自揭仍愛對方。

在《再見愛人5》的預告片中，李施嬅感觸地表示：「男人追女人都是這樣的，一開始就非常用心。」李施嬅的舊愛車崇健則對她深情表白：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」李施嬅卻不滿說：「為甚麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了。」車崇健直指是因自己沒有放上心。

另外，李施嬅在六人聚會環節中，就表示如果沒有參與該節目，很多事她一世都不會知道。車崇健便自責說：「八年我才知道，傷了她這麼深。」李施嬅感慨表示：「很難找到一個人可以讓你幸福，太難了。好像今天我真的很不捨得他，好像是又看見我為甚麼會愛他。」對前未婚夫表現出不捨之情。

