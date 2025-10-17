前東張女神碩士畢業　捱夜趕報告暴瘦3KG　沙漠搵網絡考試超地獄

前無綫（TVB）J2女神梁凱晴（Nina）向來憑甜美外貌與34D火辣身材而廣受網民歡迎，自2022年離巢後，她依然積極發展事業，更開設自家的工作室，發展更多元化。除了繼續為ViuTV、HOYTV等不同電視台擔任節目主持和拍旅遊節目外，最近她在IG限時動態宣布碩士畢業，絕對是美貌與智慧並重。

前J2女神梁凱晴離巢後更叻女！（IG/@ninaa0821）

梁凱晴父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人，梁凱晴自幼在台灣出世長大，並在台灣國立政治大學東方語文學系主修阿拉伯文。（IG/@ninaa0821）

她亦曾擔任《東張西望》的駐台灣外景主持。（IG/@ninaa0821）

梁凱晴在IG限時動態中透露，自己完成了英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）的數碼營銷（Digital Marketing）兩年制兼讀遙距碩士課程。她坦言，成為自由身後壓力巨大，工作十分多元化，需要到處奔波，難以放下工作，花一年時間專心讀書，因此選擇了遙距課程。

全A！（截圖）

不過，梁凱晴直言遙距課程絕不輕鬆：「我原本以為會比直接飛過去簡單，結果完全不是這麼一回事，報告考試超級多！」身為旅遊節目主持，她表示自己經常白天拍攝，夜晚則要趕報告及應付考試。她更點名提到在拍攝HOYTV的《杭州限定旅團》、台灣緯來電視的《中東密探、check in了沒》以及ViuTV的《穿越阿拉伯》時，所有工作人員都見證了她苦讀的過程：「全部組員見證我的唸書考試過程。」

美貌與智慧並重。（IG/@ninaa0821）

主修阿拉伯文。（IG/@ninaa0821）

邊出外景邊考試！（IG/@ninaa0821）

她憶述在杭州拍攝期間，工時長達11至12小時，為了趕報告更要直接跳過晚餐，由晚上10時一直寫到凌晨2、3時，拍攝結束後更因此瘦了3公斤。而在沙特阿拉伯拍攝時，梁凱晴為了應付每週的固定考試，更要在Alula沙漠中四處尋找網絡，並擔心網絡隨時中斷會令考試成績作廢：「還很怕考試考到一半網路跳掉，我就會0分。」拍攝ViuTV節目《穿越阿拉伯》時，身兼企劃和主持的她，白天要與杜拜的廠商公關溝通處理拍攝事宜，晚上則要趕報告及安排翌日行程，非常吃力。

又靚好叻！（IG/@ninaa0821）

雖然過程艱辛，但梁凱晴興奮表示：「還好最後也是順利畢業耶耶❤️」 不過，她也略帶可惜地表示，因為工作繁忙，應該無法抽身飛往英國參加12月的畢業典禮。即便如此，一眾粉絲仍為她送上祝福，大讚她是「學霸女神」、「又靚又叻女」！梁凱晴亦透露本月18至31日將會到韓國比賽，11月則為HOYTV拍攝杜拜節目及擔任香港電器商會晚宴司儀。12月更會與北京廣電工會合作，到上海、成都及西安拍攝節目，並會發行個人單曲，非常勤力！

恭喜!!（IG/@ninaa0821）