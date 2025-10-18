「御用邪花」自爆身材焦慮愈見嚴重想再瘦啲　曾患抑鬱怪病纏身

現年27歲的梁允瑜（Chloe）曾在2021年參選港姐，但在參選期間被爆以粗口鬧男友的短片，因而被封為「粗口港姐」。梁允瑜落選後加入TVB，曾參演不少劇集，當中她在《黑色月光》中激戰肉搏馬志威的一幕更成為熱話，更令她有「御用邪花」之稱！身材出眾的梁允瑜不時在社交平台大派福利，但日前她就突然自爆有身材焦慮：「身材焦慮症越來越嚴重，其實可以再更瘦更firm多一點點。」相中所見，身穿Bra top的梁允瑜大騷傲人上圍，馬甲線明顯，身材Fit爆！

火辣。（IG@cl.chloee）

梁允瑜（Chloe）曾在2021年參選港姐。（IG@cl.chloee）

身材好。（IG@cl.chloee）

大戰梁允瑜。（TVB截圖）

梁允瑜處女床戲。（TVB截圖）

自爆有身材焦慮。（IG截圖）

梁允瑜不時分享旅行靚相，大曬火辣身材，生活看似多姿多彩，不過原來她約在3年前患上抑鬱症兼「怪病」，她曾在接受《香港01》訪問時自爆參選港姐時因爆粗片流出而感到低落，落選後壓力爆煲：「我差唔多抑鬱咗半年，同時都患上咗玫瑰糠疹。玫瑰糠疹一直都好唔返，前後差唔多半年先完全康復。」之後梁允瑜重新出發，並調節心態，但她亦坦言感到迷惘同不開心：「唔明點解人哋會有機會自己冇機會，但係知道呢一行好講運氣，所以都係同自己講只係自己機會未到，現階段再等下先，先充實自己，機會嚟到就可以好好捉緊，即使係客串都盡力去發揮，咁先會對得住畀機會我嘅人。」

早前歐遊。（IG@cl.chloee）

大騷好身材。（IG@cl.chloee）

度假。（IG@cl.chloee）

長腿！（IG@cl.chloee）

