韋家雄親叔叔為《龍虎豹》創辦人　揭傾家蕩產經歷︰一晚輸幾層樓

現年60歲的韋家雄於亞視訓練班出身，他自1995年加入TVB至今，參演過無數經典劇集，雖然鮮有飾演男一角色，但不少角色都令人留下深刻印象。韋家雄演藝路一點也不容易，眾所週知他胞兄是神級編劇兼導演韋家輝，但對他沒有任何幫助。韋家雄曾在訪問中表示：「我喺亞視讀訓練班，佢就喺無綫當編劇，之後我去無綫，佢就離開去亞視」。韋家雄由亞視跑龍套開始，之後過檔TVB都由小角色做起，到2015年憑《梟雄》奪得〈最佳男配角〉是他的高光時刻。

生於破碎家庭的韋家雄，家有四兄弟姊妹，他的叔叔韋建邦同樣是名人，韋建邦在70至80年代接手《天天日報》、也是《龍虎豹》的創辦人。最近韋家雄接受傳媒訪問就罕有談及小時候與韋建邦的相處經歷。韋家雄指他年少時曾經到韋建邦旗下的報社工作，當時韋建邦時常教導他做人要腳踏實地，又向韋家雄說：「不要以為叔叔是親戚，就會給你好處。」韋家雄又指韋建邦當年常到菲律賓、老撾、澳門以及香港等地賭錢。韋建邦經常輸錢，甚至一晚可以輸幾層樓，後來韋建邦更因賭錢而傾家蕩產。韋家雄指自己入行後便甚少與叔叔韋建邦見面，直到對方離世前到醫院見最後一面。

韋家雄。（梁碧玲攝）

韋家雄在《真情》飾演大力，角色深入民心

韋家雄在訪問中亦有提及他的生父韋建新。據悉，韋家雄的生父早年經營塑膠玩具廠發跡，但在他10歲時，他父親因出軌而拋妻棄子，韋家雄四兄弟姊妹都是由他母親獨力一手養大。韋家雄表示父母離婚後獲姨媽接濟，但每逢開學，韋家雄的母親都會叫韋家雄打電話到父親工廠，問他拿錢接濟。韋家雄直言當時父親不太願意給錢，有時給一百元、有時給二百元，還會帶一些其工廠打算棄掉的爛玩具讓他拿回家玩。不過韋家雄的童年雖然過得艱苦，但他現時已不再恨父親，他自己現時亦擁有一個幸福家庭。

韋家雄曾上傳與老婆等待上機去旅行的影片，拍下老婆的興奮模樣，他又幽默地說：「帶佢去賣都唔知，仲咁開心，搵老婆一定要搵個蠢嘅～」（韋家雄Facebook）

韋家雄曾言：「兩夫妻相處之道，最重要是......一公一乸！」（韋家雄Facebook）