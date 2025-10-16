余安安周潤發被爆當年結婚內幕　遭舊拍檔劉緯民揭與金牌司儀緋聞

現年66歲的余安安於1976年加盟TVB，在她17歲時憑住劇集《書劍恩仇錄》中飾演「香香公主」一角大受歡迎，亦奠定了她的女神位置，至今仍活躍於幕前。余安安雖然已榮升婆婆，但她狀態依然不輸年輕時，有「最美婆婆」的美譽。近日前TVB小生劉緯民，就於社交網拍片大爆余安安當年閃婚周潤發鮮為人知的內情。

年輕時的余安安憑著香香公主一角成名。（《書劍恩仇錄》劇照）

余安安已經是婆婆。(ig圖片)

余安安在TVB劇集《家族榮耀之繼承者》飾演丘家少奶。（IG：@candiceyuonon）

劉緯民在片中表示1983年與余安安合作拍攝劇集《唐伯虎三戲秋香》時，余安安告訴他說自己即將結婚，表示「我要結婚喇！」，劉緯民坦言當時嚇了一跳，因為他們兩人日日開工見面，卻對她拍拖一事毫不知情，當然也不會知道她的結婚對象是誰。劉緯民不相信余安安，甚至與她打賭如果她三個月內真的結婚，就輸四圍酒給她。劉緯民又指當時第一個猜想余安安的結婚對象是跟她傳過緋聞的鍾保羅。鍾保羅曾是TVB金牌主持的年輕新星，可惜於1989年墮樓離世，令人惋惜。不過余安安就否認是鍾保羅。

節目中疑出現鍾保羅的身影。（網上圖片）

劉緯民表示直到一天晚上，有個人在身後叫他「大師兄」，他轉頭一看，原來是周潤發，他恍然大悟：「原來這個才是真命天子」。而余安安拍完《唐伯虎三戲秋香》之後，真的在1983年2月閃嫁當時事業如日方中的周潤發，兩人的婚禮更成為全城熱話。 然而這段被外界視為郎才女貌的婚姻卻只維持了九個月便告終。劉緯民指自己並沒有輸掉那四圍酒席。他亦忠告年輕網民，指自己並非不相信一見鍾情，但他更加相信要多睇一眼。

劉緯民拍片談余安安。(小紅書)

劉緯民拍片談余安安。(小紅書)

劉緯民拍片談余安安。(小紅書)

劉緯民拍片談余安安。(小紅書)

劉緯民拍片談余安安。(小紅書)