百億富三代施伯雄棄家族企業投身創科界　頻頻轉工成亞太區總經理

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後成功躋身上流，成為「百億新抱」，近年活躍於內地社交平台的她經常分享扮靚心得及日常生活，獲網民大讚有品味，不但被捧為「港女典範」，首場直播帶貨更創下GMV（商品成交總額）高達7000萬人民幣（約7,634萬港元）的驚人紀錄，成為「帶貨一姐」！而施伯雄亦多次公開大讚老婆又靚又叻，喜見老婆事業成功，不過其實施伯雄亦十分努力，家世顯赫的他不靠父幹，近年更在創科界闖出名堂！

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）在意大利舉行婚禮。（微博@Karena吳千語）

吳千語與施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG@karena_ngs）

早前吳千語首場直播帶貨，施伯雄都有現身支持。（影片截圖）

施伯雄出身傳統實業世家，爺爺施子清白手興家創立恒通資源，並以出入口貿易起家，亦是全國政協委員、香港企業家、香港政商界福建幫三大元老之一，地位舉足輕重。施子清有四個兒子，分別為施榮怡（即施伯雄父親）、施榮懷、施榮恒及施榮忻，全家均曾任政協委員，當中兩位叔叔施榮懷及施榮恒都活躍於商會中，先後擔任廠商會會長及副會長，施榮恒曾擔任東華三院主席，細叔施榮忻更創立香港菁英會及百仁基金，而施伯雄爸爸施榮怡主力家族企業生意，不過就未有要求施伯雄留在家族企業幫手，讓他發展個人事業，闖出自己的一片天。

「百億富三代」施伯雄（Brian）與老婆吳千語（Karena）現身「九三閱兵」儀式現場。（微博@Karena吳千語）

施伯雄爺爺施子清是全國政協委員、香港企業家。（微博@施伯熊哥哥）

施子清有四個兒子。（微博@施伯熊哥哥）

施伯雄畢業於美國喬治華盛頓大學，擁有國際關係及經濟學學位，畢業後曾就任於搵樓網站千居Spacious、外賣平台Deliveroo、二手交易平台Carousell，橫跨本地、英國及新加坡初創生態圈。當中施伯雄於2015年任職剛登陸香港的Deliveroo銷售主管，負責籌備公司香港工程及推動商業合作，短短兩年間公司就成為香港增長最快速和規模最大的第三方美食速遞平台。2017年施伯雄轉職Carousell擔任香港區總經理，負責制定整體商業策略，積極擴展公司規模，取得理想成績。

恒通資源第三代的施伯雄（Brian），放棄加入家族企業，毅然進入商界。（微博@施伯雄Brian）

施氏家族活躍於政商界。（微博@施伯雄Brian）

2019年施伯雄轉戰金融科技（Fintech）行列，加入英國初創公司支付解決方案提供商Checkout.com，公司總部設在英國倫敦，至今業務已拓展至全球各地，客戶遍佈英國、歐洲、美國、中東及北非等，更已晉身全球第四大金融科技公司。施伯雄加入公司後被委任為高級副總裁，負責亞太區業務，發展商業策略、主管銷售、市場及社區參與等工作。2021年施伯雄火速在上海設立辦事處，帶領團隊進軍內地市場，短短6年間他已升任亞太區總經理，相當犀利！

2019年施伯雄轉戰金融科技（Fintech）行列，加入英國初創公司支付解決方案提供商Checkout.com。（微博@施伯雄Brian）

短短6年間他已升任亞太區總經理，相當犀利！（微博@施伯雄Brian）

帶領團隊進軍內地市場。（微博@施伯雄Brian）

