鍾健威患嚴重偏頭痛駕車突失明險釀意外　與太太積極造人不設防

早前透露受偏頭痛困擾的鍾健威（Ray），今日（16/10）精神奕奕為活動擔任司儀。日前（11日）度過41歲生日的他，接受《香港01》訪問時，透露今年一改常態，只與太太黃美琪二人世界，簡單吃飯慶祝。他笑言：「以往好幾年都係一大班人慶祝，今年想平平淡淡，同太太兩口子食餐飯就算，佢好聽話，無搞大派對。」

早前透露受偏頭痛困擾的鍾健威（Ray），今日（16/10）精神奕奕為活動擔任司儀。（陳順禎攝）

問到是否錫住太太，不讓對方下廚？鍾健威笑言去餐廳吃比較好：「我澄清佢煮嘢食係好好食，但佢一煮就會用晒廚房所有工具，而洗係本人洗嘅！所以生日都係唔好搞咁多嘢喇。」至於生日禮物，他表示太太送上心意已足夠，因為對方買禮物都是用到他的儲蓄去買，簡單的陪伴就是最好的禮物，「因為我最近好鍾意打高爾夫球，太太原本話送高爾夫球桿俾我，但有朋友預早送咗一枝俾我，所以佢就話送唔到俾你㖭。」問到想不想好像同場的曾展望，生日獲女友變身生日禮物送自己？鍾健威笑指這些與太太拍拖時都經常出現，所以看到對方兩人的影片時，都勾起他們的甜蜜回憶。

鍾健威日前生日，與太太黃美琪二人世界，簡單吃飯慶祝。（IG@ykyray）

提到生日願望，坦言最希望的是身體健康，因為上半年健康亮起紅燈。他透露早前曾受嚴重偏頭痛困擾，情況最嚴重一次試過駕駛期間突然病發：「當時揸揸吓車，眼前突然出現不規則嘅閃光，之後視線中間睇嘅嘢都好模糊，真係好驚！然後我馬上將車駛往路邊位休息一下先，因為偏頭痛一出現嗰個閃光已經係好嚴重，會暫時有5至10分鐘時間係會睇唔到嘢。」

鍾健威透露早前曾受嚴重偏頭痛困擾，情況最嚴重一次試過駕駛期間突然病發。（陳順禎攝）

事後鍾健威進行了詳細的腦部檢查，醫生診斷為壓力過大引致的嚴重偏頭痛，並無其他異狀。鍾健威表示：「醫生話呢個病無得醫，唯有放鬆啲，叫我瞓多啲覺。所以而家學識放鬆啲，將工作交俾同事分擔。」他慶幸現時情況已有好轉，身體很好，太太都有幫他按摩頭部和肩頸紓緩。

鍾健威生日願望是身體健康，因早前曾受嚴重偏頭痛困擾。（陳順禎攝）

雖然健康一度出現問題，但鍾健威的工作依然忙碌，除了自家製作公司的工作，年底更有八至十個婚禮司儀工作等著他，所以他希望在投入年底旺季前，獨自到日本進行一趟短途旅行，先好好放鬆，笑言順道可以添置心愛的哥爾夫球桿。

鍾健威透露兩公婆正積極「造人」。（IG圖片）

當被問及生育大計時，鍾健威承認與太太有計劃，並正努力中：「不設防了，其實我哋結婚後享受咗一段二人世界後，覺得有小朋友都幾好。我哋睇返大家細個啲相都覺得好得意，相信我哋嘅結晶品都會非常得意！」言談間流露出對成為人父的期待。