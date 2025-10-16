前TVB小花曬幼帶泳衣上圍搖搖欲墜　廟細燈籠大畫面惹火令人窒息

現年32歲的「Sa姨」羅詠怡（Kosa），2018年加入TVB節目《#後生仔傾吓偈》而為人認識，可惜發展一般，於2020年8月宣布離巢。她之後曾亮相ViuTV，更與樂隊KOLOR結他手Robin等友人合資開餐廳，兩人一度走到談婚論嫁的階段，可惜臨門撻Q，戀情最後都是分手收場。近年，羅詠怡積極發展KOL事業，主力吃喝玩樂推介和酒吧探店，此外她也不吝嗇身材，社交平台內有不少性感福利美照，深受網民喜愛。

Sa姨」羅詠怡（Kosa），2018年加入TVB節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG@kosalaw）

羅詠怡曾亮相ViuTV節目。（IG@kosalaw）

羅詠怡與樂隊KOLOR結他手Robin去到結婚階段，但最後都是分手收場。（IG@kosalaw）

羅詠怡擁有驕人身材！（IG@kosalaw）

羅詠怡雖然個子不高，但勝在笑容甜美、廟細燈籠大。日前，羅詠怡抓緊夏天的尾巴，分享了一輯極度火辣的泳照，畫面震撼全網！羅詠怡寫道：「Magic moment！今日繼續抓緊夏天的尾巴！ ps. 一分一秒都為自己而活 我記住了。」

羅詠怡划艇不忘曬身材。（IG@kosalaw）

美人美景。（IG@kosalaw）

呢個視覺好邪惡！（IG@kosalaw）

震撼眼球！（IG@kosalaw）

照片中，羅詠怡穿上一套極度火辣的超幼帶綁頸三點式，上圍澎拜得泳衣都幾乎包不住，呈現出搖搖欲墜的視覺效果，雖然她外搭一件外套，但無減吸睛程度，畫面惹火得令人窒息。而另一張相，羅詠怡大玩濕身誘惑，身體浸在泳池裡，以高炒的「邪惡視覺」拍攝，引人無限遐想。這輯泳照隨即引起網民暴動，紛紛驚嘆：「我止唔到血，要沉了」、「有冇咁大丫」、「流血不止啦」，更有人直言：「不敢直視」。

羅詠怡社交平台有不少性感靚相。（IG@kosalaw）

羅詠怡社交平台有不少性感靚相。（IG@kosalaw）

羅詠怡社交平台有不少性感靚相。（IG@kosalaw）

羅詠怡社交平台有不少性感靚相。（IG@kosalaw）

羅詠怡社交平台有不少性感靚相。（IG@kosalaw）