謝君豪專訪｜回憶拍《焚城》極辛苦：開頭做訓練做到嘔

謝君豪瓣數越來越多，更忙完幕前再忙幕後，上年策劃演員選秀節目《選角》，今年又監製劇集《光明大押》，演而優則監。笑稱自己夠「資深」的他，年屆62歲才踏入幕後工作，原來只為幫後輩，謝君豪在接受訪問時說：「我嘅目的係建立一個平台，等多啲演員可以機會見吓觀眾，劇又好、《選角》又好，盡可能幫到幾多就幾多。」今年他更榮獲藝術家年獎，深知自己多得老師傳授才漸漸獨當一面，謝君豪現時非常著重幫助後輩，「我哋係要幫啲年青人，幫到佢亦都係幫到香港嘅演藝行業！」成為了他的使命。



難忘為演《焚城》消防員操到嘔

較早前，謝君豪、黃智雯聯同張振朗出席「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」記者招待會，今年亦是謝君豪更多接觸慈善工作的一年，謝君豪指：「今年開始㗎，慈善嘢係要做嘅，做演員又好藝人又好，都要回饋社會，畀啲正能量出嚟幫助人。今次好好，慈善跑喺中環，中環又好靚，唔止係就咁跑，亦有傷健共融理念，有輪椅組，小朋友、長者又可以跑，我覺得好好！有1K！我就以1K為目標，一路追，追到幾多K就幾多K。 」

雖然作為資深演員年屆62歲，但謝君豪仍然著重操弗自己，以維持在舞台上的體力，「其實我哋做（舞）台，一定要keep住自己狀態，例如同Ivana（王菀之）套舞台劇《天色》，有好多嘢要講，咁條氣就好緊要！所以我都有跑㗎，喺樓下公園跑，又喺屋企跑『超慢跑』，聽講發哥（周潤發）都跑呢隻。」

問到他最印象深刻的一次幕前體力勞動？他立即道：「《焚城》！孭啲gear真係好重！拍嗰時係夏天，著埋啲黃金戰衣加埋gear，唔係玩㗎！所以要練返，唔好話大唔大隻，起碼要練返個體能先。（屬入行以來最辛苦？）都甘㗎，我少拍武打片，係應該唔會搵我拍武打片㗎嘛？哈哈！」他更自爆曾經對自己有懷疑：「消防員？得唔得㗎？好少人會搵我做，但原來得㗎喎！開頭做訓練做到嘔呀，但都幾好玩嘅。」

謝君豪難忘為演《焚城》消防員操到嘔。（《焚城》電影劇照）

著成套裝備真係唔講得笑。（電影《焚城》劇照）

獲「藝術家年獎」矢志以授徒為己任

今年謝君豪獲頒「藝術家年獎（戲劇界別）」，可算演藝行業其中一個最大肯定，他謙稱：「真係開心、感激、心存感恩，你係有年資，但唔係必然。大會畀咗你，你要多謝，其實我都諗，做咗咁耐咁多年，有冇獎都好，更加要將學到嘅嘢同埋經驗可以同後生仔分享。」他矢志以傳授為己任，策劃演員選秀節目《選角》之後亦未有停下來，「真係開班教，或者傾偈都得！我又鍾意傾戲劇，如果有人問到我，我都好樂意分享我啲嘢，啱使嘅就隨便攞去使。因為香港需要傳承，King Sir（鍾景輝）教咗我咁多嘢，我冇理由走咗就算，我哋係要幫啲年青人，幫到佢亦都係幫到香港嘅演藝行業。」

謝君豪獲「藝術家年獎」矢志以授徒為己任。

他笑指，不時都有人面對演戲上的奇難雜症，更有些有趣的例子，「我記得有個人，唔開名啦！佢問做律師點講對白，好長對白喎，就打電話嚟問我有咩意見，我就幫手睇吓，大家傾吓偈囉。又有人問：『呢場戲要情緒崩潰喎！點搞呀？』有好多奇難雜症！我都覺得過癮、有成功感，畀我又會點做呢？我就同佢一齊諗。」

坦然接受負評逐條細睇

今年他又踏足幕後新崗位，監製劇集《光明大押》，目的亦如一，謝君豪：「我嘅目的係建立一個平台，等多啲演員可以機會見吓觀眾，劇又好、《選角》又好，盡可能幫到幾多就幾多。 我做開戲，行政上嘅嘢有時我都唔係好識，就搵人幫手囉，我都學嘢。做戲淨係諗個角色，做監製就要諗好多嘢，幾點放飯都問你呀！都明白好多幕後人員嘅苦況，諗嘢會擴闊啲。」經過這寶貴的第一次，謝君豪都有好好檢討自己的不足，「今次我係時間唔夠，要多得朋友幫手，如果我真係再做，就唔可以再做咁多嘢，係因為有其他戲跟身，冇得全天候參與 ……我前期嘅參與係想多啲嘅。下次如果可以，前前後後都要（跟足）。」

豪哥做埋《光明大押》監製，有新挑戰。（梁碧玲攝）

得知外間對《光明大押》評價正反皆有，他又接受當中負面批評嗎？他立即著緊地道：「其實有朋友提出意見，每一條我都有睇！有啲我知嘅，但冇辦法，有時又有條件限制，而家已經係我哋最好嘅選擇。我都知觀眾有意見，唔緊要，我哋全個團隊承擔。要好老實面對觀眾，亦都要好老實接受觀眾意見。人哋有意見一定要聽！做戲一樣，有人讚有人鬧，每個人都可以批評你，係啱嘅。上台就係要接受呢樣嘢，坦然接受，中肯嘅評價就攞嚟做自己嘅營養。」剛完成了與王菀之的舞台劇《天色》香港站，接下來謝君豪仍有排忙，「舞台劇去唔同城市巡迴，下個月又有電影，完咗電影，出年一月又有下round巡迴，好豐富！之後就收爐喇！跟住又有舞台劇喇！已經計劃好晒。」謝君豪說起來中氣十足，看來勤運動，確實有助他保持魄力忙個不停。