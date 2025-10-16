TVB「財經界何依婷」結婚未滿一年宣布BB出世　分享初為人母感受

TVB財經主播曾曉婷（Janet）因撞樣何依婷而被封為「新聞女神」，擁有極高顏值，所以絕對佔TVB眾女神一席位。曾曉婷去年9月宣布獲男友求婚，今年6月初在IG發文分享婚宴的照片，並表示其實已結婚超過半年，婚禮上她和丈夫手裡更拿著點燃的煙花寫下：「相信現在就是最好的安排。」疑似暗示已懷孕，不少網民都留言表示祝福：「見到Little Janette?Congratulations」。

曾曉婷在社文平台分享了與老公林希樺的婚照。（Instagram@janette.tsang）

昨晚曾曉婷在IG報喜，原來她已順利誕下BB榮升做新手媽咪，她分享了懷孕時的超聲波的照片，孕照，大手跟小手，以及BB的正面照。可以見到BB五官精緻，白雪雪，頭髮濃密，相當可愛。

曾曉婷宣布BB出世了。(IG圖片)

曾曉婷發文寫道：「經歷了38週小心翼翼的等待 終於你自己挑了日子出生 原本不想經歷陣痛的我 最終還是體驗了 記得護士把小小的你抱到我身邊 第一次你睜開眼睛看著媽媽時 不知怎的我的淚水就流下來 原來所有的痛楚和不適也很值得 Tahlia，謝謝你選擇當我們的孩子 世界很大，但你的世界只有我們 現在我和爹爹還在學習當父母 也有不知所措、手忙腳亂的時候 但我們會很努力很努力 希望你看到的世界是充滿著愛與幸福的 𝒲𝑒 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽 ❤️」她加了hashtag「#0910」，相信BB已出世超過一個月。

