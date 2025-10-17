前TVB新聞女神產後明顯升級極澎湃　曾因身材火辣被高層照肺

現年33歲的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾而備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她在2023年8月宣布離巢後，去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更升呢成為副課程主任，相當叻女！今年8月孫雪祺在IG大曬孕照及一對初生BB的腳仔相，無預警宣布榮升做媽媽，日前她曬出近照，可見她產後身材明顯升級！

孫雪祺寫道：「產後55天如何成功瘦身？當然是靠「P圖」啦😂距離理想身型雖然仲有好遠距離，但最近已經在努力湊仔的同時，開始陸續恢復運動以及各類休閒活動。祝我今年內一定keep fit成功！」相中所見，孫雪祺以一身運動裝上陣打羽毛球，雖然她自言尚未修身成功，但可見她手腳纖幼，上圍更明顯升級，狀態大勇！

其實孫雪祺一向身材出眾，她曾透露無綫新聞部對主播的衣着、言行都有嚴格標準：「我聽過話太性感嘅相就最好唔好Post，同埋可能太多新聞報道，我哋都會俾人照下肺，話你可能要低調少少。」不過孫雪祺就謙稱自己身材只是普通，但就直認曾被前公司「溫提」：「公司都有提醒過我，『你個身材比較突出，要小心啲』，但係係溫馨提示，唔係嚴重。（要小心啲咩？）唔好再Post啲Over啲嘅嘢，譬如落水、海灘，就唔可以囉。」

