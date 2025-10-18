最吸金視帝嫂澳門被偶遇獲讚人靚有禮　網民竟叫錯Kelly其實係...

現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年嫁給大自己22年的兩屆TVB視帝鄭嘉穎，婚後陳凱琳為鄭家開枝散葉，誕下3個高顏值小朋友。雖然如此，但陳凱琳人氣反而有增無減，皆因她一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台，近年成功轉型為KOL，加上形象健康深受各大品牌喜愛，吸金力極強，連帶知名度飆升，就連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照，早前還出書做才女，非常厲害。

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。（資料圖片）

陳凱琳和視帝老公鄭嘉穎非常恩愛。(IG@ghlchan)

陳凱琳近年成功轉型為KOL，一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台。(IG@ghlchan)

陳凱琳成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

不過，近日在社交平台卻發生尷尬一幕。事緣有網民在澳門街頭偶遇陳凱琳，並興奮地分享合照。相中陳凱琳身穿露肩長裙陪襯高跟鞋，盡顯其纖瘦和優美的身型線條，而她亦一貫親民作風，向網民展示友善一面，但博主卻大擺烏龍，竟將Grace寫錯Kelly。

陳凱琳日前在澳門被捕獲。（小紅書）

網民大讚陳凱琳靚女又有禮貌。（小紅書）

網民寫錯Grace做Kelly。（小紅書）

「知錯」後即改。（小紅書）

博主以「在澳門偶遇Kelly。本人好美好瘦啊啊啊」為題，激讚：「Kelly超級nice好有禮貌，本人又美，身材簡直好到爆炸。人超級好，很親切，很大方拍照，還主動搭著我肩膀，搞得我反而還拘束了。」網民紛紛留言更正：「人家是Grace」、「她不是Kelly，她是陳凱琳，英文名Grace。」博主「知錯」後，即時修改並解釋：「糟了，直接中文名英譯了，我的錯」；鬧出美麗的誤會。

陳凱琳離開電視台，人氣反而有增無減。(IG圖片)

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳性感美照。(ig圖片)

陳凱琳已換上性感晚裝。(ig截圖)