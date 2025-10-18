最吸金視帝嫂澳門被偶遇獲讚人靚有禮 網民竟叫錯Kelly其實係...
現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年嫁給大自己22年的兩屆TVB視帝鄭嘉穎，婚後陳凱琳為鄭家開枝散葉，誕下3個高顏值小朋友。雖然如此，但陳凱琳人氣反而有增無減，皆因她一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台，近年成功轉型為KOL，加上形象健康深受各大品牌喜愛，吸金力極強，連帶知名度飆升，就連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照，早前還出書做才女，非常厲害。
不過，近日在社交平台卻發生尷尬一幕。事緣有網民在澳門街頭偶遇陳凱琳，並興奮地分享合照。相中陳凱琳身穿露肩長裙陪襯高跟鞋，盡顯其纖瘦和優美的身型線條，而她亦一貫親民作風，向網民展示友善一面，但博主卻大擺烏龍，竟將Grace寫錯Kelly。
博主以「在澳門偶遇Kelly。本人好美好瘦啊啊啊」為題，激讚：「Kelly超級nice好有禮貌，本人又美，身材簡直好到爆炸。人超級好，很親切，很大方拍照，還主動搭著我肩膀，搞得我反而還拘束了。」網民紛紛留言更正：「人家是Grace」、「她不是Kelly，她是陳凱琳，英文名Grace。」博主「知錯」後，即時修改並解釋：「糟了，直接中文名英譯了，我的錯」；鬧出美麗的誤會。