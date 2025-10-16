邵美琪明言想拍戲　嘆行內人冇工開：要老闆畀多啲機會其他人

邵美琪今日（16/10）出席任達華畫展開幕儀式。她接受訪問時，表示特意支持華哥，「佢話有勁嘢，我問有咩勁嘢，佢話嚟到話畀你知啦。」邵美琪笑言，問過華哥畫一幅畫送給她，她說：「我話佢畫嗰啲好大，我屋企擺唔落，可唔可以畫一幅細啲嘅？可能第日我會捉住佢叫佢畫。」



邵美琪今日（16/10）出席任達華畫展開幕儀式。（陳順禎 攝）

邵美琪透露，以前比較喜歡畫黑白色，但最近心情有轉變，所以畫作多了不少色彩。問到會否考慮開畫展，她笑言希望參加華哥的畫展一同展出。「你知佢好嚴謹，要過咗佢個關先。」相隔5年，邵美琪回巢拍攝新劇《特勤女團》，她也說：「好享受個過程，好珍惜。因為已經冇咗以前嗰種咁熱鬧嘅氣氛。以前係好多嘢開工。，而家見返晒好耐冇見嘅人，好開心。」

任達華畫展開幕，一班老友齊齊撐場。（陳順禎 攝）

任達華畫展開幕。（陳順禎 攝）

不少網民都讚邵美琪是「短髮天花板」，起初她不太明白「天花板」的意思，後經解釋後才理解。「係呀，我唔明咩係天花板。（即係最Top！）唔係天台咩？好啦，多謝多謝。我鍾意短髮，因為洗頭同吹頭係好舒服，我以前長頭髮，洗頭髮嘅時候係攰到直頭唔想洗，洗頭同吹頭好辛苦。」有沒有拍戲？「有呀，哀求吓啲老細。呢行佢哋開嘅。唔係哀求嘅，呢行除咗我，要老闆畀多啲機會其他人，因為我聽到好多人冇得開。我拍之餘，最好帶埋冇得開（戲）嗰啲。」

邵美琪心情好靚。（陳順禎 攝）

邵美琪心情好靚。（陳順禎 攝）

邵美琪心情好靚。（陳順禎 攝）

邵美琪回巢拍攝新劇《特勤女團》。（陳順禎 攝）

邵美琪回巢拍攝新劇《特勤女團》。（陳順禎 攝）