葉念琛尋20年前「翻版阿嬌」　獲建議「報東張」狂Tag東張女神

導演葉念琛日前在社交平台公開尋人，他表示希望尋找一位20年前在《獨家試愛》試片現場落淚女學生，並指該名女學生長髮嬌小，似阿嬌，因為觀畫落淚改變了他的創作方向，間接令「葉念琛式愛情」誕生。原來葉念琛希望找到這位女生可以出現在他新作《鱷魚之吻》的劇院欣賞，讓他可以做一件事：「我希望有一日，呢位女同學可以走入劇院，坐喺觀眾席，然後我可以親口同佢講句『多謝』。」

但是這場「尋人記」似乎未有見效，事隔一天葉念琛仍然未找到該位女生，所以今日（16日）他發文表示有網民提議他去「報東張」，他表示：「繼續尋找20年前那位女同學！很多網上朋友建議我報東張！大家覺得呢？」他更標籤了多位《東張西望》的主持：「東張女神」梁敏巧、陳懿德及區永權。但是說到「尋人專家」，一定非方東昇莫屬，相信葉念琛下一個可以找的是方東昇，讓他再展開尋人之旅。

葉念琛接受《香港01》訪問，他說：「其實係20年前，當時喺金牌年代，公司好多人睇咗 《獨家試愛》，覺得結局太sad，話要刪咗佢，咁我問Paco，佢話『呢套戲唔係畀我，呢個年紀睇嘅，你問下其他人』，咁我又唔甘心，決定揾啲後生嘅年青人睇，於是當時有位同事好好，佢叫Richard，佢安排嘅6，7個大學生睇《獨家試愛》，我唔得記咗地點係中大、城大定浸大嘅試片室喇，差唔多結局嗰陣我就走入去，睇下佢哋反應，之後再問佢哋有咩感覺，男仔就話太唔真實，唔係咁囉，但女仔就話唔係喎，你哋啲男仔就係咁，跟住兩班人就嘈起上嚟，突然坐喺角落頭有個幾靚，長頭髮，有少少似阿嬌嘅女仔就喊起上嚟，跟住全部人就靜哂，咁亦因為佢，我決定點都要保留呢個結局⋯⋯所以其實一直都想揾佢出嚟。」