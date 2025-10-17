任達華開個人畫展　太太放閃送千六呎畫室：想佢成為偉大嘅畫家

一向在圈內人緣十分好的任達華（華哥），今日（16/10）他的個人《炫目．任達華》開幕，更邀請到林熙蕾、邵美琪等好友撐場。他接受訪問時，談到畫作的概念。「因為我哋50年代出世，睇到個色彩係好迷幻，再加上黑白電視機，呢個黑白電視機好似水墨咁樣，再七幾年又去返彩色電視機，個畫係個眼晴，咁就見到好彩色嘅世界。」



任達華（華哥）個人畫展揭幕。（陳順禎 攝）

有記者問，是不是11點後創作靈感更豐富，他回答：「11點後食返兩粒，跟住再創作。」他表示，用了4個多月創作，共有10多幅畫作。太太琦琦也表示，老公任達華在之前，已經會每天傳一幅畫作的照片給她：「佢自己一個人嘅時候畫好多畫。就算佢一個人，都可以畫好多畫去豐富自己，我覺得，呢個都係我可唔學習嘅地方。」有沒有畫畫送給太太？華哥回答：「有嘅！」

任達華（華哥）個人畫展揭幕。（陳順禎 攝）

任達華（華哥）一大班朋友出席支持。（陳順禎 攝）

任達華（華哥）、太太琦琦、邵美琪、林熙蕾。（陳順禎 攝）

問到太太琦琦怎樣支持華哥，她就回答：「我對佢最大嘅支持就係，夾份送咗個studio畀佢。」她坦言，之前的家中的「畫室」的白牆壁被華哥弄得到處都是「雀斑」：「其實鍾意畫畫應該擁有一個studio，所以我同個囡就用心創作咗一個studio畀佢，入面有好多我個女嘅相。（有幾大？）個studio兩層，入面好高。」華哥和琦琦表示，畫室約有1,600呎。琦琦續說：「個studio係building入面最大，就係因為我想佢成為一個偉大嘅畫家。」

任達華、林熙蕾。（陳順禎 攝）

任達華、太太琦琦。（陳順禎 攝）

