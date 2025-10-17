黎明十幾樓爬出窗救雷頌德愛貓　Mark嚇死：唔想香港得返三大天王

曾為黎明、陳慧琳等創作多首膾炙人口歌曲的音樂人雷頌德，近年已跟太太梁家玉移居英國，過著寫意生活。但他亦不時在社交平台「想當年」，分享與歌手相處的軼事，以及某首歌曲背後的秘史。近日雷頌德分享與戰友兼摯友黎明的相識經過，分成上下集。



曾為黎明、陳慧琳等創作多首膾炙人口歌曲的音樂人雷頌德，近年已跟太太梁家玉移居英國，過著寫意生活。（IG@mark_lui147）

上集雷頌德憶述，當年他答應為黎明擔任監製後，由經理人陳善之（Joe）安排，三人在尖沙咀餐廳「Bostonian」食飯初次見面，還表示：「我記得吃了很新鮮很大的生蠔」。一餐飯後兩人一拍即合，更由餐廳直落雷頌德當時居住的堅尼地城400呎單位通宵傾音樂，其首個任務就是要幫黎明寫電訊廣告歌。

雷頌德憶述，當年他答應為黎明擔任監製後，由經理人陳善之（Joe）安排，三人在尖沙咀餐廳「Bostonian」食飯初次見面，餐飯後兩人一拍即合，更由餐廳直落雷頌德當時居住的堅尼地城400呎單位通宵傾音樂，其首個任務就是要幫黎明寫電訊廣告歌。（IG@mark_lui147）

他透露，當時黎明正值事業樽頸位，因為《一生最愛就是你》反應未如理想，加上轉換經理人引起不少是非，他急需一首大熱廣告歌來扭轉劣勢。背負著巨大壓力和使命感，雷頌德在送黎明回家的途中，已在腦海中寫好了《情深說話未曾講》的旋律，且深得黎明、陳善之、唱片公司和廣告公司滿意。為了帶來耳目一新的感覺，黎明與雷頌德花了足足14天在唐樓錄音室裡錄音，戒掉黎明舊有的唱歌習慣，呈現有血有肉，男人的真情感；就連MV和廣告都一改靚仔英雄形象，變成一個剪掉瀏海、離鄉別井討生活的滄桑男人。結果，歌曲一出即紅爆全港，橫掃各大頒獎禮，成為兩人合作的經典開端。雷頌德表示：「這首歌代表了我們兩個音樂夥伴，每次現場表演都給予我們很大的力量，這些年來去到酒店都聽到菲律賓籍樂隊演奏，在街頭聽到busking極樂手也在玩這首歌，我知道這個使命應該達到了！🙏多謝大家！」

背負著巨大壓力和使命感，雷頌德在送黎明回家的途中，已在腦海中寫好了《情深說話未曾講》的旋律，之後二人花了足足14天在唐樓錄音室裡錄音，戒掉黎明舊有的唱歌習慣，就連MV和廣告都一改靚仔英雄形象。（IG@mark_lui147）

《情深說話未曾講》一出即紅爆全港，橫掃各大頒獎禮，成為兩人合作的經典開端。（IG@mark_lui147）

雷頌德與黎明合作得天衣無縫，常常在頒獎禮獲得優秀成績，之後去慶功被瘋狂隊酒。（IG@mark_lui147）

除了是事業上的最佳拍檔，兩人私底下更是可以「搵命搏」的兄弟。雷頌德在下集再爆一件驚險秘聞，指當年製作《如果可以再見你》專輯時，自己已搬到堅尼地城同一大廈的800呎單位居住，黎明上去開會期間，雷頌德的愛貓Bubble竟險些沒命，他說：「忽然間發現廚房的窗開了，還在另外一隻窗看到我的小貓Bubble跳到窗外的冷氣機上！我當時十分驚恐，心想『今次Bubble死硬』，那單位在十幾層樓高，不知怎樣才可以拯救貓子。Leon 就說『等我爬出去救他』我說：『唔係啩，我唔想香港得返三大天王。』他說：『得㗎啦，你捉住我隻腳，等我爬出去，我不畏高！』」說完就把大半個身爬出窗外，雷頌德只好緊緊拉著他的腿，「他伸手到冷氣機上一手把Bubble拿回下來，我的小貓就這次之後就活到16歲才升天。真的多謝Leon救了我人生中的第一隻貓！」他更調侃黎明說，他身手好是眾所周知，從他能在演唱會上輕鬆跳過生日蛋糕就略知一二，足證其「原振俠」功力。

除了是事業上的最佳拍檔，兩人私底下更是可以「搵命搏」的兄弟。（VCG）

雷頌德在下集再爆一件驚險秘聞，指當年製作《如果可以再見你》專輯時，自己已搬到堅尼地城同一大廈的800呎單位居住，黎明上去開會期間，雷頌德的愛貓Bubble竟險些沒命。（IG@mark_lui147）

小貓Bubble跳到窗外的冷氣機上，而單位在十幾層樓高，當時雷頌德心想「今次Bubble死硬」，非常驚恐，黎明卻隨即自告奮勇爬出窗救貓！（微博@雷頌德）