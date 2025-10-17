MAMA頒獎典禮｜提名名單出爐　BLACKPINK最勁入圍16項

MAMA 音樂頒獎禮（IG@mnet_mama）

● FANS’ CHOICE 1st VOTE 投票將於韓國時間 10 月 16 日起在 Mnet Plus 與 X 平台開始

● FANS’ CHOICE 2nd VOTE 與 VISA FANS’ CHOICE OF THE YEAR 投票將於韓國時間10 月 30 日開始

● 全球第一 K-POP 音樂頒獎典禮將於 11 月 28 日至 29 日在香港舉行



「2025 MAMA AWARDS」昨日（16日）公布入圍名單。今年 MAMA AWARDS 將於 11 月底在香港舉行，是時隔七年再度重臨香港。2025 MAMA AWARDS 由 Visa 冠名贊助，得獎名單將於 11 月 28 日起一連兩日在香港啟德主場館舉行的頒獎典禮上公布。全球第一 K-POP 頒獎典禮以「HEUNG」為主題，展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神，吸引全球樂迷，其概念口號「UH-HEUNG」呼應了老虎的吼叫，而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵。於 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期間發行的專輯和歌曲均獲評選資格，並由全球音樂數據和專業評審團，就專輯、歌曲和表演者進行全面評審。

2025 MAMA AWARDS 的 FANS’ CHOICE 1st VOTE 將於 10 月 16 日至 26 日（韓國時間）進行，並將根據結果選出 FANS’ CHOICE MALE 和 FANS’ CHOICE FEMALE 兩個類別的最終入圍名單。FANS’ CHOICE 2nd VOTE 和 VISA FANS’ CHOICE OF THE YEAR 投票將於 10 月 30 日（韓國時間）起進行。粉絲可以透過全球 K-POP 內容平台 Mnet Plus 和 X 進行投票。MAMA AWARDS 每年持續反映全球 K-POP 潮流和粉絲心聲。

粉絲可於 Mnet Plus 平台上查詢完整名單，包括： VISA ARTIST OF THE YEAR、 VISA SONG OF THE YEAR、 VISA ALBUM OF THE YEAR、 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR，以及FANS’ CHOICE MALE 與 FANS’ CHOICE FEMALE。

本年入圍名單如下（按字母順序排列）：

BEST NEW ARTIST

AHOF

ALLDAY PROJECT

Baby DONT Cry

CLOSE YOUR EYES

CORTIS

Heart2Hearts

IDID

izna

KickFlip

KiiiKiii

BEST MALE ARTIST

MARK

BAEKHYUN

Jin

G-DRAGON

j-hope

BEST FEMALE ARTIST

YUQI

JENNIE

JISOO

TAEYEON

ROSÉ

BEST MALE GROUP

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

BOYNEXTDOOR

ENHYPEN

RIIZE

Stray Kids

ZEROBASEONE

BEST FEMALE GROUP

aespa

BABYMONSTER

i-dle

IVE

LE SSERAFIM

TWICE

BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO

MARK - 1999

KEY - HUNTER

G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

j-hope - MONA LISA

KAI - Wait On Me

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO

DAYOUNG - body

MINNIE - HER

JENNIE - like JENNIE

JISOO - earthquake

KARINA (aespa) - UP

BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP

SEVENTEEN - THUNDER

BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU

NCT DREAM - When I'm With You

NCT WISH - poppop

PLAVE - Dash

RIIZE - Fly Up

TWS - Countdown!

BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP

ILLIT - Cherish (My Love)

aespa - Whiplash

BABYMONSTER - DRIP

BLACKPINK - JUMP

IVE - REBEL HEART

LE SSERAFIM - HOT

BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO

DOYOUNG - Memory

Roy Kim - If You Ask Me What Love Is

LEE MU JIN - Coming Of Age Story

TAEYEON - Letter To Myself

ROSÉ - toxic till the end

BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP

DAVICHI - Stitching

HIGHLIGHT - Endless Ending

MEOVV - DROP TOP

TREASURE - YELLOW

ZEROBASEONE - Doctor! Doctor!

BEST BAND PERFORMANCE

N.Flying - Everlasting

CNBLUE - A Sleepless Night

DAY6 - Maybe Tomorrow

QWER- Dear

Xdinary Heroes - Beautiful Life

BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE

HAON - Skrr (Feat. GISELLE of aespa)

Dynamicduo & GUMMY - Take Care

BIG Naughty - MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)

pH-1 - Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)

TABLO & RM - Stop The Rain (TABLO X RM)

BEST COLLABORATION

MARK - Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)

JENNIE & Doechii - ExtraL (Feat. Doechii)

G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

ROSÉ , Bruno Mars - APT.

V & Park Hyo Shin - Winter Ahead (With Park Hyo Shin)

BEST OST

Park Hyo Shin - HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)

TOMORROW X TOGETHER - When the Day Comes (Resident Playbook OST)

BOYNEXTDOOR - Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)

HUNTR/X - Golden (Netflix - KPop Demon Hunters OST)

Saja Boys - Soda Pop (Netflix - KPop Demon Hunters OST)

BEST MUSIC VIDEO

LEE CHANHYUK - Vivid LaLa Love

JENNIE - ZEN

aespa - Dirty Work

ALLDAY PROJECT - FAMOUS

BLACKPINK - JUMP

BEST CHOREOGRAPHY

JENNIE - like JENNIE

aespa - Whiplash

ALLDAY PROJECT - WICKED

CORTIS - GO!

G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

BLACKPINK最勁入圍16項。(BLACKPINK官方圖片)

Visa Infinite 預售 2025 MAMA AWARDS 門票將於 10 月 17 日上午 10 時至下午 2 時（香港時間）進行，Visa 預售則於 10 月 17 日下午 6 時起至 10 月 18 日下午 2 時（香港時間）進行，均透過Cityline 平台發售。一般售票將於 10 月 20 日上午 10 時（香港時間）起開賣，售票平台包括：Cityline、 大麥網、Trip.com 以及 Qoo10。