李施嬅爆分手導火線　男友竟隱瞞朋友睡主臥：一男一女

現年44歲的李施嬅今年2月突宣佈與訂婚3年的健身教練男友車崇健（Anson Cha）分手，近日二人攜手拍攝內地真人騷《再見愛人》第五季，並揭露二人更多戀愛細節以及分手原因！

二人今年結束8年情！（截圖）

李施嬅忍唔住喊！（截圖）

節目中，車崇健雖深情告白：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」但李施嬅亦直言：「為什麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了。」李施嬅更透露當中分手的原因，她指車崇健曾隱瞞朋友到李施嬅的家中住：「邀請別人到我家住，然後又沒有告訴我。（對。）我覺得有人來了我家住，然後他沒有告訴我，而且是隱瞞了！因為還睡在我房間我的床上，這些是朋友，但不能夠不說，不說但是你還特意隱瞞。本來是要住在我們的客房，一男一女，他兩個女兒都來了。我說我們只有一個客房，他說沒關係，他兩個女兒小的，可以睡在沙發上，因為我知道他不細心，所以我就打電話給工人姐姐，然後她說我不想騙你，他（們）睡在你的床，然後她還跟我說Anson叫她不要告訴我，這次讓我徹底的不能相信你了。因為你怎麼可能把我這麼隱私的地方，這麼重要的地方不問我然後給別人用，而且還騙我。（對，我都不能原諒我自己這樣。）所以這件事發生之後兩個月我們就分手了。」

車崇健曾隱瞞朋友到李施嬅的家中住。(截圖)

好過份！（截圖）

對方最不舒服的地方都答錯！（截圖）

李施嬅仍溫柔地講：「怎麼可能？」（截圖）

男友全程缺席！（截圖）

傷害太大！（截圖）