蘇志威舞蹈學校涉拖欠逾12.2萬強積金供款　澄清事件已圓滿解決

組合草蜢成員蘇志威有份創立的舞蹈學校i Dance，涉拖欠員工強積金供款，昨日（16日）被積金局代表員工入稟區域法院，追討指未依期支付僱員的強積金供款及相關附加費，涉款逾12.2萬港元。

原告是強制性公積金計劃管理局，被告為I Dance Enterprise Limited。 入稟狀指，因被告未支付強制性公積金供款及相關的供款附加費，根據《強制性公積金計劃條例》，因被告未就其僱員在2025年2月至4月期間之收入繳付強積金及相關附加費，故入稟追討122,478.47港元的有關款項及訟費。

蘇志威接受傳媒訪問時透露，跟合作夥伴了解後，問題出於在2、3月鰂魚涌舞蹈學校不再續租約的時期，所以將該校的員工分配到尖沙咀及觀塘其他學校，只是部分員工決定離職，雙方就「遣散」及「臨時合約員工大假補償」問題，需要時間溝通和處理所致。被問到事宜可有造成困擾，他直言沒有，事件只是與員工溝通上的誤會，加上同事已在限期前繳交相關款項。

另外，其舞蹈學校「未為員工交強積金」一事，特此作出以下嚴正聲明，以正視聽。

1. 事件背景與澄清

所提及的情況，源於早前有部分員工離職時，雙方就「遣散」和「臨時合約員工大假補償」之安排的理解存在溝通上的差異。實際情況是，本校當時是誠邀有關員工調配至其他分校繼續工作，此安排原意是為了保留人才，並非終止僱傭合約。對於過程中因溝通不足而引致的誤會，本校深表遺憾。

2. 事件已獲圓滿解決

本校一向恪守香港僱傭條例，絕對重視及履行對員工的所有責任。關於強積金的事宜，本校與相關員工已於今日達成友好協議，並已立即跟進並完成所有必要的強積金供款手續。因此，報道所指的情況已不復存在。

3. 我們的承諾

本校衷心感謝所有員工、學員及家長的長期支持。我們承諾會繼續加強內部溝通，確保同類事件不再發生，並會一如既往，嚴格遵守所有法規，為員工提供最佳的工作環境，為學員提供最優質的舞蹈教育。

對於是次報道為各方帶來之關注與不便，本校深表歉意。我們感謝媒體的監督，並盼望各界能依據本聲明，了解事件之真相。

案件編號：DCCJ5653/2025