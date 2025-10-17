黎振燁5年後重新出發　轉做保安因觀眾一句說話釋懷：冇咩好慚愧

黎振燁於2020年因與朱智賢發生「車廂食蛋糕」事件，而被無綫（TVB）雪藏，至去年終於完約，回復自由身。新年黎振燁被拍得擔任保安工作，據知為楊證樺主動為他提供工作機會。今日（17/10）港台微短劇《抗戰》記者會中，黎振燁接受《香港01》訪問時，就分享了多年來的心路歷程。



黎振燁有份出演港台微短劇《抗戰》。（林迅景 攝）

黎振燁說：「今年好似過山車咁，我都明白，屈指一算都5年啦冇拍過嘢，今年突然間有啲改變，你都知我幫啟德體育園嗰邊做，我諗做嘅時間，令到人記得我，咁我又可以轉折咁拍返嘢，所以我好感恩。（算係好開始）係呀，開始到就好好㗎啦。」

黎振燁兼職做保安工作。（網上圖片）

由演員做到變保安，會不會感到不適應？黎振燁回答：「都係用汗水、體力嚟做嘅工作，我覺得又冇乜好介懷。大家都明白一樣嘢，影視界有幾多工作，其實要咁樣捱嘅唔止我一個，再加埋以前我讀書學過一句：有子荷戈庶無愧，為人推轂亦復佳，意思就係，用汗水換取工作得返嚟嘅，用嚟維持人生，其實冇咩好慚愧。」

黎振燁獲家人、太太支持。（林迅景 攝）

家人怎麼看待黎振燁「轉工」？他又回答，太太相當支持，也不介意，更指比他本人更擔心他面對觀眾。黎振燁表示：「首先屋企人冇任何負面睇法，佢哋知道我出嚟工作，知道係證樺搵我幫手，咁一定要幫啦，佢哋唔會介意。佢哋反而驚我介意，反而仲係支持我諗法同情緒多啲。」回憶起上班的第一日，黎振燁表示楊證樺安排他去五月天演唱會的二，三樓工作，較少人的位置工作。「呢個我好印象深刻，嗰陣時係五月天。有個觀眾同朋友早少少走，佢同我影完相走，但係佢返轉頭拍一拍我膊頭話：『我媽咪好鍾意你，你加油。』咁我就釋懷咗。」

收入方面會否與以前相差很多？黎振燁沒有正面回答，坦言：「還可以嘅，自己食少啲冇所謂，最緊要小朋友。（帶飯盒？）咁又唔會，我不嬲飲食都好清，譬如晏晝可以食兩條番薯或者兩隻雞蛋，朝早又做吓運動，所以我個人都幾抵養。我一向好景唔好景都係食咁多，最緊要係佢哋食得好啲。（慣咗？）粗生粗養，哈哈，大家都明，打份工啫，夠食就得囉。」

黎振燁（資料圖片）

黎振燁原本正排隊等上位，卻因「蛋糕事件」而消失幕前五年，更曾足不出戶8個月，幸好太太對他不離不棄。（麥超億攝）

