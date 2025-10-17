郭可盈一家遊日林文龍操刀影相　大讚15歲囡囡：天生模特兒骨架

前TVB花旦郭可盈在2004年與林文龍結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿，兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。近日郭可盈一家到日本大阪旅行，連日來在IG分享了不少度假照，三人去了淡路島海邊打卡，林文龍更化身專屬攝影師，為老婆同囡囡拍下多張靚相！

相中所見，身穿桃紅色掛頸背心配熱褲的Tania，一雙長腿相當搶鏡，擺Pose亦相當自然大方，鏡頭感十足。郭可盈都不禁感嘆：「💕又發覺阿女長大了，又長高了😘隨意哋擺出美美的pose, 有味道有天份！Awesome👍🏻喜歡這些照片，跟大家開心share 😊❤️」她更大讚囡囡Tania：「#天生模特兒骨架#衣架膊」

郭可盈多年來對囡囡都悉心栽培，Tania現時就讀於私立名校保良局蔡繼有學校，品學兼優的她曾獲獎學金，更曾連續三年奪得學科冠軍！除了成績優異之外，Tania更識畫畫、唱歌、彈鋼琴、結他、拉小提琴等，亦熱愛跳舞，尤其喜歡韓國女團BLACKPINK。Tania曾透露未來希望從事音樂相關的工作，譬如製作人、創作歌手、唱跳藝人或作曲家等等。

一家三口住在西貢匡湖居4層獨立屋。（IG@khy_official）