墨魚遊戲2首播｜生存及被淘汰名單持續更新 下集古天樂出現！
如果你正在搜尋《墨魚遊戲2》首播最新戰況，包括淘汰者名單、生存者名單以及100位香港藝人參與的童年遊戲激烈比併，這裏就是你的終極指南！作為YouTube頻道「試當真」開台五周年盛大告別作，《墨魚遊戲2》於2025年10月16日晚首播第一集，邀請了Jeffrey魏浚笙、農夫陸永、周秀娜、鄧兆尊、Tyson Yoshi等知名藝人展開生死遊戲對決。經過兩個回合的殘酷淘汰，已淘汰59位參賽者，目前僅剩39位生存者繼續爭奪獎金。下文即時整理完整淘汰者和生存者名單，讓你一目瞭然追蹤節目進度，避免劇透同時掌握關鍵亮點！
墨魚遊戲2「生存中」名單（39位）
001游學修 @neoyau19
003蘇致豪 @official_sochiho
004倪安慈 @ngaionchi_kathy
009魏浚笙Jeffrey @jeffreyngai
011肥腸 @cheongfat
014潘宗孝 @ernest_pch
021陸永@農夫 @6wing_fama
024林子峰 @lam__tsz_fung
032Miko Wong @mikowong
033Kylie C @ckykylie
039冼迪琦 小迪 @diccc0213
040Sinnie@Lolly Talk @_nsyee
042Yanny@Lolly Talk @yannyhaha
044阿蛋@Lolly Talk @011011_egg
045Ah Yo@Lolly Talk @yokhyo_
053東方昇@100 毛 @wong_kar_wai
055陳健安 @on_callstar
056沈震軒 @sammysumchunhin
057陳欣妍 @shirleyelephant
058陳家樂 @carlosbb
059鄧月平 @lllarine
064良少@JFFT @leungsiu30cm @jfft_justforfun
065雞翼@JFFT @chickenwingli
066床哥@JFFT @bedgor_littleworld
069Teddy Fan @teddyfanguitar
070Tyson Yoshi @tysonyoshi
072Gareth. T @gareth_tong
077藍仔頭@FHProductionHK @fh_stitch
078嘉盈@FHProductionHK @kaaying219
079夢雨@FHProductionHK @mung.yu
080柿柿 Chichi @this.is.chichi
081Jacky @jacky.handsome.guy
083霍哥 @jeffreyfok_224
088Ming 仔 @mingjai14
089YY Lam @yylamjayden
090白水@好青年荼毒室 @corrupttheyouth
094洪天明 @tinming7471
098胡子彤 @tsztungtonywu
099張文傑 @germancheung
墨魚遊戲2「已死亡」名單 （59位）
002許賢 @official_huiyin
005陳苡臻 @krisssica
006陳穎欣 @yannyyc
007林家熙 @locker_94
008岑珈其 @kakisham
010Hillary Lau @hillarylau
012唐浩然 @jackygoodog
013王智騫 @mar.tin.wong
015L.d發（xx) @ld_fat
016劉以達 @tatslauyeetat
017森美 @sammy903
018小儀 @kittyyuen
019Donald@艾粒 @donaldtong
020少爺占@艾粒 @jimyan
022C君@農夫 @ckwan_fama
023Jason 陳柏宇 @ckw720
025吳伊琳 @skuu.i
026王紫影 @wty1127
027趙君瑜 @___cky___
028何映俞 @katherine.he_
029陳穎悠 @dream._220
030楊雅文 @thaimay_spicy
031皓嵐 @leander_lau
034蘇皓兒 @chloe_so
035吳海昕 @sofiee_ng
036楊偲泳 @renciysw
037廖子妤 @fish331
038盧鎮業 @siuyea_lo
041妹@Lolly Talk @hsiaksueudidi
043Elka@Lolly Talk @10.09.c
046Tania@Lolly Talk @taniackc
047MeiMei@Lolly Talk @tsangmeimei
048趙羅尼@Lolly Talk @ronniechau162222
049張錦霞@Lolly Talk @ha_kris
050關門 @21kwanmoon
051全慧利 @junheiri
052妹頭 盧頌恩 @aiyanalo
054海兒 @hedy_hoiyi
060張錦程 @emotion_hk
061顏卓靈 @cherrysavor
062阿奇 @chankitki
063Billy Choi @billy._.choi
067米爺@JFFT @giant_rice2m
068周殷廷 @whoisyanting
073Cloud雲浩影 @cloudwann
074柯驛誼 @myth.keiko
075朱栢謙 @chupakhim
076熊仔頭@FHProductionHK @fhproductionhk
082劉展翹 @jjackielauu
084吳肇軒 @siuhinng
085JACE 陳凱詠 @jacechw
086張蔓姿 @gigiicheung
087張蔓莎 @sabrinasa
091豬文@好青年荼毒室 @corrupttheyouth
092鄧兆尊 @johnny25tang
093錢嘉樂 @chin.kalok
096馬天佑Mayao @mayaoo
097周秀娜 @chrissienana
100林千渟 @lamting
墨魚遊戲2 未出現的成員 （2位）（傳聞為張敬軒和蔡卓妍阿Sa）
071 未曝光
095 未曝光