墨魚遊戲2首播｜生存及被淘汰名單持續更新　下集古天樂出現！

如果你正在搜尋《墨魚遊戲2》首播最新戰況，包括淘汰者名單、生存者名單以及100位香港藝人參與的童年遊戲激烈比併，這裏就是你的終極指南！作為YouTube頻道「試當真」開台五周年盛大告別作，《墨魚遊戲2》於2025年10月16日晚首播第一集，邀請了Jeffrey魏浚笙、農夫陸永、周秀娜、鄧兆尊、Tyson Yoshi等知名藝人展開生死遊戲對決。經過兩個回合的殘酷淘汰，已淘汰59位參賽者，目前僅剩39位生存者繼續爭奪獎金。下文即時整理完整淘汰者和生存者名單，讓你一目瞭然追蹤節目進度，避免劇透同時掌握關鍵亮點！

墨魚遊戲2「生存中」名單（39位）

001游學修 @neoyau19

003蘇致豪 @official_sochiho

004倪安慈 @ngaionchi_kathy

009魏浚笙Jeffrey @jeffreyngai

011肥腸 @cheongfat

014潘宗孝 @ernest_pch

021陸永@農夫 @6wing_fama

024林子峰 @lam__tsz_fung

032Miko Wong @mikowong

033Kylie C @ckykylie

039冼迪琦 小迪 @diccc0213

040Sinnie@Lolly Talk @_nsyee

042Yanny@Lolly Talk @yannyhaha

044阿蛋@Lolly Talk @011011_egg

045Ah Yo@Lolly Talk @yokhyo_

053東方昇@100 毛 @wong_kar_wai

055陳健安 @on_callstar

056沈震軒 @sammysumchunhin

057陳欣妍 @shirleyelephant

058陳家樂 @carlosbb

059鄧月平 @lllarine

064良少@JFFT @leungsiu30cm @jfft_justforfun

065雞翼@JFFT @chickenwingli

066床哥@JFFT @bedgor_littleworld

069Teddy Fan @teddyfanguitar

070Tyson Yoshi @tysonyoshi

072Gareth. T @gareth_tong

077藍仔頭@FHProductionHK @fh_stitch

078嘉盈@FHProductionHK @kaaying219

079夢雨@FHProductionHK @mung.yu

080柿柿 Chichi @this.is.chichi

081Jacky @jacky.handsome.guy

083霍哥 @jeffreyfok_224

088Ming 仔 @mingjai14

089YY Lam @yylamjayden

090白水@好青年荼毒室 @corrupttheyouth

094洪天明 @tinming7471

098胡子彤 @tsztungtonywu

099張文傑 @germancheung

墨魚遊戲2「已死亡」名單 （59位）

002許賢 @official_huiyin

005陳苡臻 @krisssica

006陳穎欣 @yannyyc

007林家熙 @locker_94

008岑珈其 @kakisham

010Hillary Lau @hillarylau

012唐浩然 @jackygoodog

013王智騫 @mar.tin.wong

015L.d發（xx) @ld_fat

016劉以達 @tatslauyeetat

017森美 @sammy903

018小儀 @kittyyuen

019Donald@艾粒 @donaldtong

020少爺占@艾粒 @jimyan

022C君@農夫 @ckwan_fama

023Jason 陳柏宇 @ckw720

025吳伊琳 @skuu.i

026王紫影 @wty1127

027趙君瑜 @___cky___

028何映俞 @katherine.he_

029陳穎悠 @dream._220

030楊雅文 @thaimay_spicy

031皓嵐 @leander_lau

034蘇皓兒 @chloe_so

035吳海昕 @sofiee_ng

036楊偲泳 @renciysw

037廖子妤 @fish331

038盧鎮業 @siuyea_lo

041妹@Lolly Talk @hsiaksueudidi

043Elka@Lolly Talk @10.09.c

046Tania@Lolly Talk @taniackc

047MeiMei@Lolly Talk @tsangmeimei

048趙羅尼@Lolly Talk @ronniechau162222

049張錦霞@Lolly Talk @ha_kris

050關門 @21kwanmoon

051全慧利 @junheiri

052妹頭 盧頌恩 @aiyanalo

054海兒 @hedy_hoiyi

060張錦程 @emotion_hk

061顏卓靈 @cherrysavor

062阿奇 @chankitki

063Billy Choi @billy._.choi

067米爺@JFFT @giant_rice2m

068周殷廷 @whoisyanting

073Cloud雲浩影 @cloudwann

074柯驛誼 @myth.keiko

075朱栢謙 @chupakhim

076熊仔頭@FHProductionHK @fhproductionhk

082劉展翹 @jjackielauu

084吳肇軒 @siuhinng

085JACE 陳凱詠 @jacechw

086張蔓姿 @gigiicheung

087張蔓莎 @sabrinasa

091豬文@好青年荼毒室 @corrupttheyouth

092鄧兆尊 @johnny25tang

093錢嘉樂 @chin.kalok

096馬天佑Mayao @mayaoo

097周秀娜 @chrissienana

100林千渟 @lamting

墨魚遊戲2 未出現的成員 （2位）（傳聞為張敬軒和蔡卓妍阿Sa）

071 未曝光

095 未曝光

