爆肌男神楊天宇預告YT裸上身教煮餸　借鏡周柏豪：煮得唔好就除衫

楊天宇在港台微短劇《抗戰》中飾演主角「魚毛」，劇集故事圍繞香港淪陷期間，一眾青年游擊隊員保家衞國的抗日歷程。劇中男主角本打算舉家逃離香港，但後來跟隨堂兄加入游擊隊並與隊友奮勇抗敵。

楊天宇在港台微短劇《抗戰》中飾演主角「魚毛」。（林迅景 攝）

楊天宇在港台微短劇《抗戰》中飾演主角「魚毛」。（林迅景 攝）

楊天宇在接受《香港01》訪問時簡述劇中角色：「角色叫魚毛，係一個好冷靜，好識梳理自己情緒，一個比較穩重少少嘅角色。佢好鍾意睇書，讀好多書。佢係因為睇咗一啲詩篇，激發咗佢愛國嘅心。」他也表示，自己翻找了不少紀錄片，從受訪者憶述當年情況，從而更好地投入角色：「對白唔算好多，最難嘅係了解當年背景係點。」

楊天宇在港台微短劇《抗戰》中飾演主角「魚毛」。（林迅景 攝）

楊天宇表示，將來還有其他拍攝工作安排，但尚未能透露：「嚟緊工作以外，仲有一隊棒球隊，如無意外可以打入決賽。近排練完舞，會同女團VIVA一齊跳。（靚女喎！）靚呀！（有冇化學反應？）梗係冇啦，我哋識咗好耐，我當佢哋係bro。」

楊天宇經營個人YouTube頻道，教煮餸。（截圖）

早前楊天宇也參加了內地節目《一飯封神》。（截圖）

早前楊天宇參加了內地節目《一飯封神》，他坦言為了創新，設計了香港蝦籽麵撈西式蝦汁：「夠創新啦掛？嗰時比賽我買咗好多材料，平時我好鍾意食蝦嘅，但係到而家已經再冇煮過。」此外，楊天宇亦有經營YouTube Channel分享煮食影片，記者提議他像周柏豪在《12金鴨》中裸上身煮意粉，他笑言是個好主意：「係冇嘅，哈哈。係有得做嘅，好似佢咁搓麵粉。（聽講煮得唔好要黐膠紙）或者煮得唔好就要除衫囉。」