墨魚遊戲2首播｜鄧兆尊自揭「死因」　資深藝人特別好睇有原因

試當真最後一擊《墨魚遊戲2》日前（16/10）播出第一集，播出後不足24小時，觀看人數已衝破100萬大關，節目更在各大討論區，包括Facebook、Threads上掀起討論熱潮，不少資深藝人被淘汰時的「遺言」也洗版式被廣泛討論。有「綜藝遊戲之王」之稱的錢家樂、森美、小儀和鄧兆尊等人在第一集迅速被淘汰，原來是他們有意為之！今日（17/10）鄧兆尊在YouTube頻道《田豪祖3寶channel》中就大爆：「我哋啲老前輩，有咩係做唔到，係咪先？」



《墨魚遊戲2》資深藝人組。（《墨魚遊戲2》截圖）

有「綜藝遊戲之王」之稱的錢家樂、森美、小儀和鄧兆尊等人在第一集迅速被淘汰，原來是他們有意為之！鄧兆尊大爆原因。（截圖）

鄧兆尊「遺言」勁好笑。（《墨魚遊戲2》截圖）

鄧兆尊確實係「打靶」界前輩。（《墨魚遊戲2》截圖）

鄧兆尊確實係「打靶」界前輩。（截圖）

鄧兆尊續說：「講個笑話嚟聽，嗰陣時森美同小儀係啱啱收工過嚟，個樣已經好攰。點解會死呢？我哋幾個係一齊死，我同森美，錢嘉樂呢啲。我話個秘密你聽，我哋係特登死嘅。我哋啲老前輩，有咩係做唔到，係咪先？要死係好難㗎，話畀你聽。你留意吓森美同錢嘉樂係點樣過三關，我哋係點樣過三關。我哋排隊嘅時候諗點樣可以死，點樣可以做到死，唔察覺到俾人發覺到（專登）死，呢樣嘢就難度高。因為我哋拍到好攰，嗰日已經拍到夜晚7點，我哋喺朝頭早10點去。你諗吓朝頭早10點到夜晚7點，先至完咗第二個game，仲有4個game，我又要趕返去做直播。」

洪天明生存。（《墨魚遊戲2》截圖）

為什麼資深藝人特別有綜藝感？鄧兆尊解釋：「好多嚟玩嘅人抱住一個玩遊戲心態，好多大台出嚟嘅人，係抱住一個有Effect嘅心態，出嚟好睇嘅心態，所以出嚟效果咪唔同咗囉。但係唔可以話歌手嗰啲唔好，因為我哋抱住一個心態出嚟係要開心，我哋唔係諗住嚟玩，而係做一個氣氛，睇出嚟舒服啲，開心啲咁解。」