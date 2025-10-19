方力申老婆葉萱宣布舉辦迷你畫展　捐出收益支持幫助性暴力受害人

方力申在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱（Maple），今年情人節無預警下宣布兩人已於美國結婚，之後方力申又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母！外形出眾的葉萱除了擁有女神級顏值之外，更多才多藝，不但精通中、英、韓語等多國語言，還會畫畫、寫書法，近日她就宣布舉辦迷你畫展，並決定捐出收益以支持幫助曾遭受性暴力的受害人。

方力申早前參加「2025世界先進游泳錦標賽」奪得金牌，老婆葉萱、父母及細佬都有到場見證。（Facebook@方力申）

方力申在今年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

葉萱在社交平台分享畫作及展覽場地，並分別以英文及韓文寫道：「我今年的目標之一是舉辦展覽。因為我目前懷孕真的很難做到，但我逼着自己至少邁出一小步! 🤣所以我找了幾張之前畫的畫作，從淘寶買了一些畫框，找了一間我喜歡的咖啡廳展出我的作品，舉辦我的迷你展覽。🤣如果畫作售出，我會捐出收益以支持和幫助性暴力倖存者。😌」相中所見，葉萱的畫作以女性心聲為主題，方力申更陪老婆一起掛好畫作，相當貼心！

葉萱在社交平台分享畫作及展覽場地。（IG圖片）

葉萱在社交平台分享畫作及展覽場地。（IG圖片）

舉辦迷你畫展。（IG圖片）

舉辦迷你畫展。（IG圖片）

方力申更陪老婆一起掛好畫作，相當貼心！（IG圖片）

葉萱親自作畫送給老公。（影片截圖）

公開作品！（影片截圖）

好靚！（IG圖片）

葉萱在兩年前接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問，揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，聲淚俱下自揭被鄭明析性侵，引起極大迴響。早前Netflix新一輯紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》再度採訪葉萱，她坦言公開經歷後遭受輿論攻擊，質疑她「想紅」，更一度哭成淚人。其後葉萱推出韓文自傳《痕跡》，親揭自青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦，至最後脫離並提告的完整過程，她希望可藉此提醒更多人：「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。對你來說，希望看到我的經歷能幫助你意識到：『哦，如果我繼續這樣下去，我可能會走上歧途』，並以此為戒，避免受到傷害。」

葉萱於《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片節目上繼續發聲。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱推出自傳《痕跡》。（IG圖片）

葉萱推出自傳《痕跡》。（IG截圖）

葉萱撰文解釋推出自傳的原因。（threads截圖）

婚禮。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱表示：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）