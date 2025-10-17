金鐘獎｜小S於大S離世後首亮相　哽咽淚崩：妳不在人生真的很辛苦

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚（17日）正式登場，小S（徐熙娣）及拍檔派翠克憑《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，亦是小S自大S離世後首次公開現身，但就缺席紅地氈。小S與蔡康永原定在金鐘獎上合體頒發獎項，但當Lulu介紹頒獎人時，只有蔡康永出場，但他致詞後，小S就從台後步出，讓全場瞬間淚崩！

蔡康永出場致詞時表示：「我最好的搭檔小S，在失去了大S以後，消失了很長一段時間，在這段時間我跟很多人一樣想念她，我跟很多人一樣，想念她也關心她，我沒有辦法想像這段時間，她內心所承受的痛苦，在我心目中，她是獨一無二的，即使如此，她也跟我們每一個人一樣，遇到了人生重大的失去，只好學習去面對，所以無論如何我希望今天晚上，我們可以一起給她一些力量，我希望今天晚上我可以跟你們一起，重新看到小S臉上的笑容。」

之後小S從後台步出，背景音樂播放ASOS的《十分鐘的戀愛》，小S邊喊邊走出來，上前與蔡康永擁抱，努力平復心情，蔡康永問道：「親愛的，你知道我有很多話想問。第一個問題，你消失這麼久，為什麼選擇今天出現在這裏？」小S答道：「因為我和我姊，是世界上最了解彼此的人，所以我知道，她一定希望我今天出席，為了讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在。」

蔡康永再問道：「你希望我們認為，你內心振作起來了嗎？」小S表示：「其實我也不知道怎麼樣算是振作起來，因為我現在其實心還是空空的，然後當我無助的時候，還是很想打電話給大S，可是因為我的家人，還有我的朋友，給我很多力量，所以我覺得那是我今天可以站在這裏的原因。」

小S緊握拳頭為自己打氣：「姊，雖然妳不在的人生真的很辛苦，但是我會一定會往前走的，I Love You.」（YouTube影片截圖）

今年小S與拍檔派翠克憑《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，而小S最後成功奪獎，她表示想將獎項獻給媽媽：「因為我媽說，她心裏有一個很大的洞，她說如果我今天得獎的話，或許那個洞會被填滿一點。媽，你把這個獎和珊珊（大Ｓ）的照片放在一起，我相信你的洞很快就會被填起來。」場面感動！

