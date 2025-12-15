專訪｜趙浚承內定風波唔算最低潮　組合解散：好長一段時間唔聽歌

在《中年好聲音3》的舞台上，趙浚承（Gary）或許不是走到最後的那一位，但他的名字，卻隨著比賽的深入，從陌生到熟悉，再到掀起熱議他的故事，並非一帆風順的勵志童話，而是一部寫滿高低起跌、掙扎與堅持的寫實劇。趙浚承從偶像組合Square出道，經歷兩次淡出樂觀，轉行做過地產。趙浚承從獲得校長譚詠麟提攜，再到為家庭北上創業尋覓「底氣」，年屆四十的他，人生上半場的每一次轉身，都烙印著現實的無奈與對夢想的執著。當他終於下定決心，將《中年好聲音3》視為最後一搏時，迎來的卻是「內定冠軍」的猛烈風波。



2008年，趙浚承以男子組合Square隊長身份出道，一首《嗯哼》唱到街知巷聞，初嚐走紅滋味。然而，偶像的光環來得快，褪色得更快。組合解散後，他頓失方向，甚至一度對音樂心灰意冷：「嗰段時間係完全唔想聽歌，做地產嘅時候，直情係熄晒所有音樂，因為你一聽就會諗返起，個心會那住那住痛。」為了生計，他放下身段，投身地產行業。昔日在台上受萬人追捧的偶像，變成西裝革履的地產經紀，落差之大，非外人能道。然而，這段經歷卻磨練出他另一面：「要學識點樣面對人，點樣為生活去拼搏。」

趙浚承（左3）當年與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道。

正當趙浚承以為此生將與娛樂圈絕緣，「校長」譚詠麟向他伸出了手，成為他口中的第二位貴人：「校長帶住我哋周圍去做巡迴演唱會，喺台側邊睇佢點樣駕馭個舞台，佢又會突然間叫我上台試下唱，教我好多嘢。」跟在巨星身邊學習，趙浚承的歌藝與台風都大有進步，但始終未能真正「入屋」，欠缺一首屬於自己的代表作，讓他再度陷入迷惘。

趙浚承高大又靚仔。（微博圖片）

至於怎樣形容自己與校長的關係，趙浚承覺得是「亦師亦友」，他指：「佢係教咗我好多嘢。佢每次綵排嘅時候啦，我綵排嘅時候我坐喺側邊睇啦，跟住之後佢有時唱唱下佢自己嘅歌嘅時候，突擊『呢首歌，喂，Gary你嚟，試下！』跟住之後我就好突擊咁去試下唱佢隻歌啦。」當趙浚承硬著頭皮去唱後，校長都會有點意見給回饋，令趙浚承覺得自己一直都有進步，而且是「喺歌藝上面進步咗好多」。

趙浚承覺得與校長是「亦師亦友」。

為家庭再退一步 北上創業覓「底氣」

男人的肩膀，總要為家庭扛起責任。隨著成家立室，兒子的出生，趙浚承意識到不能再漂浮不定：「有咗家庭、有小朋友，個心態唔同咗，你好想穩定啲，畀到屋企人一個安穩嘅生活。」他毅然再次淡出，與朋友北上創業，搞起了足球場生意。「我自己好鍾意踢波，將興趣變成事業，係一件好幸福嘅事。」這次轉型，讓他找到了事業的「底氣」，經濟上的穩定，也讓他有空間重新審視自己的夢想：「至少唔會再心慌慌，就算音樂上無晒收入，都仲有一份事業可以支撐住頭家。」他將過去十多年對音樂的執著，轉化為經營生意的動力。那段時間，他幾乎完全與音樂隔絕，「連歌都唔想聽，因為聽返會勾起好多唔開心嘅回憶，覺得自己好失敗。」音樂，從他的事業，降格為一個束之高閣的興趣。

隨著成家立室，兒子的出生，趙浚承意識到不能再漂浮不定。（資料圖片）

雖然當時趙浚承已經投身生意行業，但是他對演藝事業仍然有一點的留戀：「我會變成我興趣囉，將一個事業，即係音樂嗰啲嘢，放埋一二邊，放後啲。喺呢個自己嘅生意上面啊，搵到啲錢先啦，咁如果真係有閒錢嘅話，咁咪自己做自己嘅音樂。」中間的時間趙浚承的心態已經變了，有人找他拍戲的時候就會一年拍一兩部戲，過一下癮：「開開心心咁就OK㗎啦。」他甚至做好心理準備，這輩子可能就這樣以一個商人的身份走下去。

趙浚承甚至做好心理準備，這輩子可能就這樣以一個商人的身份走下去。（資料圖片）

命運的劇本，總在不經意間翻開新的一頁

正當趙浚承以為自己的人生將會在足球場上度過時，《中年好聲音3》開始招募，再次叩響了他的心扉。最初，他並沒有報名的念頭，但身邊的朋友（明星足球隊）竟不約而同地成為他的「推手」。第一個開口的，是同在明星足球隊的馬國明：「馬明同我講：『喂，做咩唔參加《中年好聲音》？』」緊接著，往屆師姐龍婷、明星足球隊的隊友們，都紛紛鼓勵他再試一次。然而，經歷過兩次失敗，趙浚承的內心充滿猶豫：「我唔夠膽再重燃團火，好驚又好似以前咁。」真正讓他下定決心的，是太太的一番話。「佢見到我呢幾年，其實個心都仲係好鍾意唱歌。佢話：『咁多人都叫你去啦，你咪拼埋佢囉，試埋一次，唔好畀自己有遺憾。』」家人的支持，成為了他放手一搏的最大後盾。

明星足球隊的朋友極力支持趙浚承參加《中年好聲音3》。（微博圖片）

趙浚承坦言，參賽的決定並不容易，意味著要再次面對公眾的審視和殘酷的淘汰賽制，但內心深處那份「唔甘心」，最終戰勝了所有猶豫。在家人的支持下，他遞交了報名表，卻是抱著「隨心」的態度：「我心入面嘅潛台詞係，唉，輸咗都冇嘢嘅，咪專心做生意。」這種十五十六的心態，也反映在他比賽初期的表現上，狀態「浮浮沉沉」。真正的轉捩點是在比賽的中段三十強時，評判肥媽的一句：「喂，仔你得㗎喎，你用盡全力去做啦！」

趙浚承。（葉志明 攝）

除了肥媽外，還有古淖文，古淖文與他合唱後真誠鼓勵：「我揀你合唱，係因為我真係覺得你有機會攞到頭三！但你一定要畀啲火，要用盡全力先得！」但真正的強心針，其實是太太在背後的支持：「得㗎啦，你仲有兩三個月，你用埋個時間去比賽埋去啦，個仔我會睇住㗎啦！」讓他終於放下所有包袱心裡決定：「好啦，搏命！」從那一刻起，趙浚承的眼神變了，台上的他，彷彿找回了最初對音樂的熾熱，徹底燃點了他內心深處那團火。

古淖文徹底燃點了趙浚承內心深處那團火。(葉志明 攝)

「內定」風波成最大考驗 平常心面對淘汰是解脫

當趙浚承的表現漸入佳境，人氣急升之際，一場意想不到的風暴向他襲來。「內定冠軍」的傳聞甚囂塵上，網絡上的質疑與攻擊，讓他百辭莫辯。他選擇將所有情緒，投放在最後一首參賽歌，張國榮的《我》之中。他想透過這首歌跟大家說並非傳聞所指的內定冠軍：「我就是我，好簡單，我其實鍾意唱歌就去參加比賽，就係咁。」歌詞正是他所有質疑最有力的回應：「我就是我，是顏色不一樣的煙火。」歌詞彷彿是他多年心聲的寫照。他將所有的委屈、堅持與情感，都傾注在歌聲之中，在舞台上，他用盡全力唱出的每一句歌詞，最後感動了評判，也打動了無數觀眾。

最終，趙浚承在七強止步，未能晉身決賽。當宣布結果的一刻，許多觀眾為他感到不值，他本人卻視為一種解脫：「叫做還我一個清白。」賽果就是最好的證明，夠在舞台上留下最真誠的自白，對他而言，比任何名次都來得更重要。這場風波，也為趙浚承帶來了一個意想不到的「成就」，人生第一次登上雜誌封面：「雖然好多人鬧我，但係上過一次封面喎，叻仔！都叫做解鎖咗一樣成就啦。」他笑著說，語氣中帶著一絲自嘲與釋然。

三次來回演藝圈 最低潮連歌都唔聽

趙浚承被問到人生中最最低潮的時候是何時，他深深地嘆了一口氣再說：「每一次嘅離開都唔開心，每一次要放棄嘅時候都係唔開心。第一次放棄，即係Square解散，直情歌都唔聽。即係音樂、所有嘢、所有歌都唔想聽。好長一段時間唔聽歌。（幾耐？）年幾、兩年，真係唔聽。冇任何興趣聽歌，唔好講同我唱K，冇興趣參加一啲咁嘅活動。」在他離開Square後面對現實轉行當地產經紀，一度傷心至連歌都不聽。最後帶他離開低潮的是他的「貴人」黃日華，那個時候的他已經在「明星足球隊」，隨著「明星足球隊」到處比賽，而黃日華當時讓他在球場上表演：「喂，唱返，唱返！」令趙浚承重新接觸音樂：「好似有少少機會，好似有人認同我喎，有少少人，不論係幕前定點樣，前輩認同我嘅時候，我就會覺得冇咁唔開心。」

趙浚承三次來回演藝圈。（資料圖片）

不求大紅大紫 只想有好作品

比賽結束後，趙浚承迎來了前所未有的忙碌，廣告、商演接踵而來，走在街上，終於有人能準確地喊出他的名字：「呢種感覺好神奇，係以前從來未試過。」令到他覺得終於看見前路有曙光，現在走在街上，會有人親切地叫他「Gary」或「浚承」，這是他過去從未體驗過的。「以前行出街係一個透明人，而家有人認得你，會同你打氣，嗰種感覺好實在、好溫暖。」然而經歷了演藝圈的殘酷與現實，今天的他，對「紅」與「不紅」已看得很淡：「以前後生會好想攞獎，想上到最高點，但而家唔會啦。」他坦言，現時會將六成時間放在演藝事業，四成時間兼顧內地生意，心態比以往更踏實：「今次比賽最大嘅收穫，係搵返唱歌嘅初心，同埋得到好多觀眾嘅認同。」

「我唔敢講將來會點，但我會珍惜而家擁有嘅每一個機會。」從偶像歌手到慈父，再到從地產經紀到企業家，最後來到《中年好聲音3》的舞台回歸追夢者，他的人生繞了一個大圈，最終還是回到了起點。「我最大嘅心願，唔係要大紅大紫，而係希望可以繼續有好嘅作品，有一兩首歌係大家聽完之後，會記得『哦，呢首係趙浚承唱嘅』，咁我就心滿意足。」只是這一次，他的腳步更堅定，眼神更清澈，因為他知道，這個舞台，是他用半生的堅持和汗水換回來的。也許在38歲的這一個轉身，才是他真正發光發亮的開始。