陳偉霆何穗緋聞傳足多年從未公開認愛　一文睇清兩人交往時間線

現年39歲的陳偉霆36歲的內地超模何穗的緋聞傳足多年，並多次被拍到出私下親密約會，不過二人從未公開認愛。今日陳偉霆與何穗無預警之下突然在微博官宣，公布他們的BB已經出世，陳偉霆與何穗一同在微博留言寫道：「爸爸、媽媽還有他」，兩人已正式成為人父人母，組織了三口之家，他們還分享了與BB的溫馨合照。

陳偉霆與何穗官宣BB已出世。(微博截圖)

很多網民都好奇陳偉霆與何穗是什麼時候開始拍拖，甚至不知道兩人原來有在一起，以下是根據兩人過往傳緋聞經過以及被發現的交往跡象，而整理出來的時間線：

2019年，陳偉霆何穗在上海某時裝電影酒會坐一桌；

2021年8月，陳偉霆何穗被拍到同回住處，戀情曝光，兩人頻繁去健身房引發「健身房情侶」熱議；

2023年3月2日，陳偉霆何穗被曝分手，何穗離開北京住酒店，並未前往陳偉霆家中；

2023年3月14日，陳偉霆被問到與何穗是否分手，他答：「感情我就不回應了」；

2023年12月28日，陳偉霆被拍到連續3天返回何穗家；

2024年10月7日，有網友偶遇陳偉霆何穗在日本同遊，兩人罕見同框，何穗還會把手搭在陳偉霆肩上；

2025年8月，何穗微博超半年未更新，團隊失聯、工作室停擺，引發退圈熱議，被解讀為「退圈待產」；

2025年10月18日，陳偉霆何穗曬照官宣兩人的仔仔已出世：「爸爸、媽媽還有他。」

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

