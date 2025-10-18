廖啟智遺孀陳敏兒自揭屬慢性病患者　身體每況愈下無懼死亡願接受

已故資深演員廖啟智的遺孀陳敏兒近日趁她的65歲正日生日，在社交網公開發文表示，自己身體健康出現問題，更緊急入院接受大手術，情況令人擔憂：陳敏兒貼出一張坐在窗前看風景的照片，發文寫道：「最近遇見我的朋友，都會說：『你瘦了』，是的，身體的確出了些狀況。7月入了中文大學醫院，趕急的做了手術。現在康復中，一切都會好起來..並且，我相信會越來越好。」她未有透露入院原因，但就預告會於當日晚上在Youtube頻道詳談。

廖啟智 (資料圖片)

廖啟智和陳敏兒是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

情況令人擔心！（FB照片）

昨日下午陳敏兒亦有於facebook發文：「幸福瘦，我瘦，除了因為做了手術元氣大傷，亦因為我完全改變了自己的生活和飲食習慣。這幾個月我真的做到糖不沾唇，過去的我嗜甜如命，一過中秋節，我可以獨吞兩盒月餅。孩子觀察到我今年中秋節完全不碰月餅，明白阿媽為健康鐵了心戒甜，就特別訂製了一個無糖生酮蛋糕送給我……窩心啊！只要有愛，那怕有病，都可以感到幸福。幸福，是我們選擇的心態。」並分享了她與仔仔慶生的照片。

陳敏兒消瘦不少！（FB照片）

陳敏兒昨日於fb發文。(fb圖片)

陳敏兒昨晚在「好好生活」的Youtube頻道表示：「生日這天，我送給自己的生日禮物——啟動「好好生活」頻道」。陳敏兒在影片中坦言：「我一向都唔鍾意慶祝生日，不過喺舊年生日搞咗生日個聚會，請咗喺我生命嘅貴人同好錫我嘅人，其實呢個並唔係生日會，而係『生前告別會』。」

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。(youtube截圖)

陳敏兒續說：「我係一個慢性病患者，近呢兩年身體嘅狀況越嚟越唔理想，既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有呢個機會，好好講出心裡面嘅說話，減少分離嘅遺憾。」陳敏兒透露今年6月她的身體出現嚴重情況，需要入院接受一場大手術，而在手術之前，她便把握機會跟兩個仔仔盡訴心中情。陳敏兒說：「大家都唔想留低任何遺憾，我入手術室之前，進行咗一個祈禱，唔係叫自己唔好死，而係用一個開放嘅心，接納一個開放嘅結局，如果死，我係OK，如果繼續活落去，我都覺得幾好，我相信一切有最好嘅安排，所以個心係好平安。」

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。(youtube截圖)

陳敏兒完成手術後，在病床上甦醒過來，她的兩個仔仔笑着跟她說這裡不是天堂，陳敏兒表示：「原來我冇到死到，我明白上天畀個機會我好好生活同責任， 繼續好好生活。喺住院期間我不斷反醒，身體係誠實，回顧過去，我雖然學咗好多生命同生活嘅智慧，但原來我仲有好進步空間，於是我就和自己嘅身體道歉，從今以後我會改過，我會好好照顧你，學會放低執着、放過自己同放過别人。」而她在康復之後就決定開設這個頻道，實現多年的夢想。

陳敏兒做完手術。(youtube截圖)