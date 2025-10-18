古淖文被取笑似人妖三字回應　爆亞視月薪7千：問父母攞錢唔羞愧

現年38歲的古淖文(Germano Bibi Guilherme)，為少數澳門土生葡人，09年首次來港參戰首屆《亞洲星光大道》失敗，去年捲土重來再參加選秀騷《中年好聲音2》終大熱奪冠成名，之後更於澳門及香港先後舉行4場首次個唱。今年，古淖文終事隔七年再擁有個人派台歌，他為最新推出的《OH YEAH!》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述當年首次來港比賽的自負，「覺得自己高大靚仔唱歌跳舞都勁，諗住贏硬！」無論當年「星光幫」或是參戰《中年2》以來，古淖文均受盡Haters惡意攻擊，但今天他已見怪不怪，「成日話我人妖呀，肥媽私生子，係得啖笑！」古淖文稱：「只要做好自己，總會有人欣賞你。」

古淖文係澳門土生葡人。（IG@germankucheukman）

古淖文早前在澳門開騷。（資料圖片）

古淖文曾傳係肥媽私生子。（資料圖片）

古淖文接受梁泰來訪問。

作為家中獨子，古淖文幾歲已受梅艷芳影響立志當歌星，求學期間已當上宴會歌手，亦因是少數澳門土生葡人兼讀葡文學校，古淖文2009年已獲安排代表澳門特區，與陳慧琳、張惠妹及孫楠等三地巨星合唱全運會主題曲。故此，他同年獲朋友推薦過江參加《亞洲星光大道》，他坦言最初自視極高，「嗰時自我感覺非常良好，覺得自己高大靚仔唱歌跳舞都勁，震音又夠震，諗住贏硬，點知衰咗！」獲第五名及最佳台風獎後，古淖文簽約亞視留港發展5年，他稱月薪不足以生活，幸有肥媽帶他出埠登台及澳門父母的經濟支持，「月薪得7000蚊，都無辦法，問澳門阿媽攞住先，屋企人佢哋一定幫。」古淖文指幸好沒家庭負擔，父母亦不需他供養才容許他一直追夢，「廿幾歲都問阿爸阿媽攞錢唔羞愧，哈！因為阿爸阿媽係公務員，都有積蓄，亦擔心我呢個獨仔，咁我當時搵唔到吖嘛，我搵到畀返佢哋，都係應份。」

參加《亞洲星光大道》的古淖文，非常之「青靚白淨」。（網上圖片）

古淖文被網民批評有江湖味。（古淖文微博圖片）

2014年古淖文與亞視約滿，適逢有公司邀請他回澳門繼續唱歌，雖然期間推出過一張專輯，但他慨嘆十年間由歌手變成宴會主持，「因為我啲中文葡文都得，好多官方活動就成日做MC，但我心願係唱歌，成日都諗懷才不遇，成日問機會點解唔係我？最終2019年情緒出現問題，但回想無當時嘅遭遇，就唔會變成我而家嘅性格。」

古淖文父母都係公務員。（IG@germankucheukman）

古淖文細個好得意。（IG@germankucheukman）

+ 2

兩年前36歲決心再來港參戰選秀騷《中年好聲音2》，古淖文重申與肥媽無關，「佢無畀任何貼士，仲同我割席添。」當年與今天，古淖文同樣備受Haters 攻擊，「成日話我人妖呀，肥媽契仔兼私生子，係得啖笑！」但今天古淖文EQ已不同，「唔嬲，因為明白無辦法取悅所有人，最緊要了解自己、愛自己，要知道自己係乜嘢人，要做好自己想做嘅嘢，當你做好每一件事，無論唱又好，演唱會都好，自然會有人欣賞你，歌迷同貴人就會出現。你唔去做好，就乜都無。」至於樂壇前輩甄妮都指他「油膩誇張」，古淖文說：「唔介意，反而開心，殿堂級前輩都留意我，就要虛心學習。」

古淖文係《中年好聲音2》冠軍，得獎感動爆喊。(陳順禎 攝)

《中年好聲音》第一屆和第二屆冠軍。（IG@germankucheukman）

周吉佩同古淖文同台演出。（IG@germankucheukman）

去年衣錦還鄉於澳門完成兩場首次個唱，古淖文百般滋味，「最初比賽係鍾意唱歌，為自己唱，無諗過贏咗冠軍，澳門所有朋友嘅Facebook都洗晒版，就好似運動員攞金牌咁，我好似為自己嘅城巿做咗啲事。到返澳門開騷，老竇好感動，阿媽都係照舊表面冷淡，但佢一個擁抱，我就知佢好感動。」

《中年好聲音2》冠軍古淖文衣錦還鄉澳門開騷。（資料圖片）

古淖文經常被Haters攻擊，話佢似人妖。（IG@germankucheukman）

古淖文指傳聞「得啖笑」。（IG@germankucheukman）

古淖文唔介意被批評。（IG@germankucheukman）