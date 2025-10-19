周杰倫發「尋友啟示」疑追數？　內幕爆代操帳戶炒燶比特幣涉一億

台灣天王周杰倫上星期剛完成「嘉年華」世界巡迴演唱會上海站演出。日前（10月15日）就在Instagram限時動態「尋友」，令外界產出諸多猜測。

早前周杰倫在香港辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，天王郭富城擔任嘉賓。(大會圖片)

周杰倫分別貼出蔡威澤的照片及Instagram帳號（willtsai），並寫道：「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師 蔡威澤 通知我一下」和「這家夥已經給我消失一陣子了 給了一堆藉口 我也都相信讓你好好表演完 你以為我不是魔術師嗎 再不出現 你就完了」。字裏行間透出不快，且言辭十分不客氣，完全不似是周杰倫的為人。隨後有關IG限動亦刪走了，有粉絲也發現，周杰倫也取消關注了蔡威澤。蔡威澤也曾在周杰倫發「尋人啟示」後轉貼，寫道：「真的很久沒出現。」「抱歉，我會停用社群媒體一段時間。暫時不會回覆訊息。」

周杰倫公開搵蔡威澤，而且語氣十分不客氣。（節目圖片）

蔡威澤為周杰倫旅遊節目《周遊記》主持之一，可見關係非一般。（節目圖片）

蔡威澤為周杰倫旅遊節目《周遊記》主持之一，可見關係非一般。（節目圖片）

據台媒指出，兩人交情十分不錯，而蔡威澤亦是周杰倫早年旅遊節目《周遊記》的固定班底。2017年，蔡威澤曾參加《美國達人秀》（American's Got Talent），以4枚台灣10元硬幣作表演，出色的技巧更驚艷全場。現年41歲的蔡威澤生於台灣，15歲隨家人移民加拿大，同年家人破產，所以他自小就需打三份工作應付家庭開支。19歲看見街頭魔法表演，因而開始他的魔術表演生涯。

蔡威澤為周杰倫旅遊節目《周遊記》主持之一，可見關係非一般。（節目圖片）

蔡威澤和周杰倫在2022年已相當老友。（IG圖片）

據台媒報道，兩人疑似牽涉上億台幣（約2,500萬港幣）的投資風波，蔡威澤長期為周杰倫代為操控涉及Bitcoin的加密貨幣帳號。有關新聞報道，一年前蔡威澤代為操作周杰倫的加密貨幣帳號被鎖，因而無法將錢提出，並聲稱會想方法解鎖。一年後，他再度出同一招，並「人間蒸發」，令周杰倫不得不公開尋人。有傳言更指蔡威澤涉嫌利用周杰倫名義遊說別人投資，和幫忙介紹抽佣金等，不過有關傳聞尚未經證實。對此，杰威爾（周杰倫方音樂公司）目前暫無回應。

蔡威澤為周杰倫旅遊節目《周遊記》主持之一，可見關係非一般。（節目圖片）

2022年周杰倫另一好友劉畊宏曾和周杰倫潮牌PHANTACi 合作的NFT藝術品「Phanta Bear」，最後同樣鬧出不少風波。

早前美國總統Donald Trump宣布對中國進口商品徵收全面性的100%關稅，並同步對關鍵軟體技術作出出口限制，引發全球投資人恐慌。消息公布後，大量資金從資產市場撤離，股市一度急跌之餘，加密貨幣市場也在一小時暴跌將近20%，更引發連鎖的強制平倉潮，兩天內蒸發數百億美元。加密貨幣市場暴瀉和周杰倫公開尋人，兩者發生的時間點也頗為吻合。加密圈內也有不少人將兩者關聯討論。