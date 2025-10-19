亞視永恆！熄燈後第N度復活　黃夏蕙經理人接手爆開劇詳情｜獨家

亞視永恆！不是都市傳說，而是每隔幾年都會發生的事。2016年「亞視熄燈」後，曾短暫地「復活」，一時開拍由戚其義監製的《逐流時代》，找來麥明詩、黃德斌、麥子樂等人參演，一時又大搞「亞姐競選」捧紅「亞視一姐」薛影儀，之後又傳有投資者大搞《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》，由香港推廣到大灣區甚至全球，選出3個季軍、2個亞軍與1個冠軍。

亞視永恆！？2016年「亞視熄燈」後再復活。（資料圖片）

早前開拍由戚其義監製的《逐流時代》，找來麥明詩、黃德斌、麥子樂等人參演。（VCG）

《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》，由香港推廣到大灣區甚至全球，選出3個季軍、2個亞軍與1個冠軍。（資料圖片）

亞視「復活」！

今年9月，正停牌的亞洲電視控股有限公司，遭一名債權人入稟高等法院提出清盤呈請。司法機構網頁顯示，案件排期至11月19日聆訊。正當大家以為亞視終於「熄燈」之際，Good Show TV Ltd 行政部總監陳永聰發聲明，表示Good Show TV前任首席顧問李文偉先生將會擔任亞洲電視ATV 和浚昇影業有限公司節目部總監。而聲明中的李文偉，就正是黃夏蕙前經理人Simon Lee。

Good Show TV Ltd 行政部總監陳永聰發聲明，表示Good Show TV前任首席顧問李文偉先生將會擔任亞洲電視ATV 和浚昇影業有限公司節目部總監。

黃夏蕙經理人李文偉接手擔任亞洲電視ATV 和浚昇影業有限公司節目部總監。（IG圖片）

戴振華、市場部的總監曾紹東先生、鄧炳光導演。（受訪者提供）

李文偉接任節目總監開劇

新任亞洲電視節目部總監李文偉（Simon）接受《香港01》訪問，表示正在籌辦劇集及節目拍攝。「⁠⁠亞視劇場方面，8位導演協助拍攝和創作，全部都係講關於香港嘅故事。第一個故事講《豪門的任性》，由鄧炳光做導演，係講有錢人為咗生兒育女，利用唔同嘅女性幫佢開支散葉。故事男主角係電影《夏蕙傳》飾演潘炳烈角色嘅陳建興。第二個就係《肥仔復仇記》，由戴振華執導，主要講及一個可愛的肥仔，因為一些言語和行為歧視，令到他再千方百計向身邊啲人報復，盡量令身邊的人由瘦變肥，可惜事與願違，結果會令人意想不到。」

鄧炳光導演。（受訪者提供）

陳建興。（受訪者提供）

王永森。（受訪者提供）

靈探綜藝

節目方面，他表示會先開拍一個宣傳KOL的節目：「至於節目方便，《信不信由》由公開歌唱比賽的60強參賽者獲王永森一手主辦，最主要是一個玄學節目，甚至攞亞洲電視開玩笑，會講述和大眾去亞洲電視鬧鬼熱點探險。我想藉住亞洲電視呢個平台，俾個機會佢哋發揮。」

亞視有冇糧出？

又開劇又拍節目，開支豈不是很大？有很多網民都質疑亞洲電視有沒有糧出？李文偉強調，今次聘請幕前和幕後的人員，所有支出由合作機構Good Show TV Ltd自負盈虧，並沒有要求亞洲電視支付任何費用，所以無需擔心亞洲電視的財務。他回答：「YouTube就唔想咁計，主要都係搵贊助幫補，而家全部都係自己畀錢，資金都係自己嘅。我想話畀香港人聽，你唔想死就會死唔去。香港人係可以創造奇蹟！」

亞視永恆！（受訪者提供）

亞視永恆！（受訪者提供）

「ATV一姐」阿儀回巢？

訪問中，他也回應了一些外界疑惑：「招募演員情況，係根據節目部團隊敘述，有好多曾經服務過亞洲電視的藝員都透過招募報名，包括薜影儀和曾經服務過亞洲電視嘅朋友。有個奇怪現象，梅艷芳親弟梅啟明都透過電話直接聯絡我，查詢試鏡程序。相信觀眾都會期待他們試鏡的畫面。另外，⁠⁠李文偉也強調，較早前解散之前公司的藝員部，就是希望專心和無私地去甄選亞洲電視新的演員，現時他已不再是陳建興和黃夏蕙的經理人：「佢哋自由啦！」