剪裁魔法師 2｜黃奕斌晒完美腹肌　梁凱晴獲封「企喺度嘅跑車」

由森美、馮盈盈主持、合共五集的《香港紡織業聯會呈獻：剪裁魔法師 2》，逢周六晚 8 點翡翠台播映。今晚（18 日）播出一集繼續是第二回合的「時尚運動風」主題，繼上集登場的「挑戰者 Challenger」鍾梓浩／莊子璇」及「傳統與叛逆 Running Wild」方思敏／潘靜文，今集餘下的 5 組作品有（排名不分先後）：「華麗一擊 GorgeousBlow」王業凡／楊梓瑤；「Fast & Furious」羅巧蒨／梁凱晴；「球場融合 Court Fusion」林華源／何廣沛；「Awaken Evolution」霍穎妍／黃奕斌；「蒙古搏克Mongolian Bokh」邢鈞城／許俊豪。今集六位星級評審（排名不分先後）：陳豪、Moses、馬天佑、樂基兒、倪晨𣌀、劉志華 Henry Lau、何國鉦 Dorian Ho，將會淘汰兩位參賽者，選出五強決戰終極回合。



「華麗一擊 Gorgeous Blow」王業凡、楊梓瑤。

與模特兒楊梓瑤走進網球場，楊梓瑤換上一身球員 look，大騷直角肩相當吸晴。

對於王業凡作品，評審陳豪大讚：其實你今晚呢嗰啲 design 好 match 呢個Theme 成件衫閃閃各方面嘅嘢帶咗個 surprise 俾我哋。

今集的 Gimmick 位，是港姐之爭「楊梓瑤 Amina VS 梁凱晴 Carina」，二人均獲評審團一致好評。楊梓瑤 Amina 的設計師拍檔是王業凡，二人以「網球」主題迎戰今個回合。在實地體驗環境，Amina 換上 Tennis Look 大晒直角香肩。談到設計意念，王業凡將擅長的舞台服設計風格巧妙地以「對比感」融入作品之中，將狂野＋精緻巧妙地拼湊在一起。談到可拆式短款裙擺的開叉式設計，王業凡坦言是為 Amina 度身訂造：「你（Amina）嘅腿好長，係舞台上非常好嘅優點。」至於裙擺加上的小巧思網球吊飾及閃亮的珠珠點綴，王業凡則表示是想帶出「動漫感」:「好似喺銀河上面打波咁好 sharp。」對於王業凡作品，陳豪大讚：「你呢個 design 好 match 今晚嘅 Theme，各方面都帶咗個 surprise 畀我哋。」馬天佑：「你上身係 crop hoodie，下身係好華麗嘅長裙，呢個反差感幾好，我鍾意。」樂基兒：「佢嘅 Idea 係 fierce 同埋好似個 deadly weapon 咁，Model show 到嗰個 fierceness，幫你加咗分。」

佢嘅 Idea 係 fierce 同埋好似個 deadly weapon 咁，Model show 到嗰個 fierceness，幫你加咗分。

梁凱晴 Carina 的設計師拍檔是羅巧蒨，二人的作品主題是「賽車」，實地體驗場地則為澳門大賽車博物館。羅巧蒨作品特色是透過晚裝的獨特線條及輪廓帶出「賽車」主題，配以型格黑白顏色，型格又前衛。評審何國鉦：「而家係企喺度嘅跑車。」劉志華：「我覺得係一種 out of the box 嘅諗法。」

「Fast & Furious」羅巧蒨、梁凱晴。

梁凱晴獲封「企喺度嘅跑車」。

評審何國鉦笑言：你嘗試 Imagine 佢瞓喺度佢係似一架跑車，而家係企喺度嘅跑車。

何廣沛化身全白網球王子

今集三位男模特兒黃奕斌 Hugo、許俊豪 Lincoln 及何廣沛 Matthew 分別到了拳館、健身室及室內網球練習場；三人之中，以與設計師拍檔霍穎妍瘋狂拳打的Hugo 最為搞笑，Hugo 更一度揚言「打到有少少怯。」為了展示「拳王戰袍」造型，Hugo 在霍穎妍的精心設計下大晒腹肌線條，評審馬天佑大讚：「你好切合到主題，Model 揀得好好。」至於 Lincoln 則與 Hugo 相反，由他反過來鞭策設計師拍檔邢鈞城狂操搵靈感：「做唔夠 1 千下唔得，做夠 2 千下你就有靈感。」相當搞笑。至於何廣沛的「全白網球王子」造型同樣亮麗，設計師林華源的多功能性巧思，更擊中倪晨曦的買衫喜好：「如果個 sales sale 我話，呢件衫你可以兩面着，我即刻買。」

「Awaken Evolution」霍穎妍、黃奕斌

黃奕斌晒完美腹肌。

