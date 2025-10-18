《東張》陳曉彤被爆亂搞男女關係　陳庭欣劃清界線：唔清楚佢為人

無綫藝人黃潤成在今年9月初於IG限時動態撰長文以示不滿：「其實你成Q日三更半夜同個甚麼東張女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！出面聽到啲記者亂UP又屈落我到。」他怒斥補充：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦…唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」黃潤成的言論被轉發至Threads後引發廣泛討論，陳庭欣慘被網民誤會是「陳大小姐」，及後有網民公開「陳大小姐」真身，直指事件與2023年落選是非港姐陳曉彤（Cindy）有關。而陳曉彤早前出席活動就事件拒接受訪問兼走後門落荒而逃，避開傳媒追訪。

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日（18/10）現身將軍澳出席品牌活動。對於無辜捲入醜聞，陳庭欣接受《香港01》訪問時表示：「其實我喺社交平台都只係有一個人咁講話係我，而佢都有留言搵我，我都有回應佢『你搵我呀』，但佢就冇理我，事後我睇返新聞先知道係講緊陳曉彤。（你認識佢？）都知，因為佢都係我《東張》嘅成員，但係咪同佢好熟，就唔係，因為佢同我相隔好多代嘅港姐，相對就唔係好熟。（唔清楚佢為人？）唔清楚佢為人。（點睇佢呢單嘢？）我覺得就唔好睇咁多新聞，做好自己。」

陳庭欣稱同陳曉彤並不熟悉。（葉志明攝）

陳庭欣稱同陳曉彤並不熟悉。（葉志明攝）