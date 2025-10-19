60歲美魔女享長者福利免費坐車到登機口　曾嫁富商因家暴出軌離婚

前亞洲小姐冠軍羅霖今年8月正式「登六」，一向被封為圈中「美魔女」的她，即使已踏入60歲，但保養極好，狀態Fit爆！日前羅霖上載了一段短片，並寫道：「第一次在國內享用長者福利，因為太趕，怕來不及登機😅」片中所見，身處機場的羅霖乘坐電動車前往登機閘口，她講道：「今日呢因為太趕時間，去登機口有啲遠，咁唯有出殺手鐧！因為60歲原來可以免費坐車嘅，畀大家睇睇，國內對老年人的關懷真的好到位呀！」不過不少網民就留言大讚羅霖Keep得極好，完全看不出已60歲！

羅霖早年就讀聖保祿學校，入行前曾任空中服務員，1991年參選亞姐奪得冠軍，1996年與富商劉坤銘後就淡出幕前，並育有3名兒子，但兩人在2013年離婚收場，羅霖亦成為單親媽媽，多年來獨力照顧三個仔。羅霖當年與前夫劉坤銘離婚時，曾因贍養費問題鬧上法庭，她透露曾被質疑兒子「血緣關係」而要進行親子鑒定：「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗DNA就能一清二楚，也不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，而是兩個家庭的結合，我自己可以承受到（閒話），我去做這件事，是因為不想他人侮辱我父母，這點我接受不了。」

近日羅霖接受鍾慧冰的YouTube節目訪問時，大爆離婚內幕，她透露在婚姻中後期，要忍受劉坤銘家暴及出軌，指若非三名兒子，她早已提出離婚，而當時父母亦反對她離婚：「我父母觀念比較傳統，經常話嫁雞隨雞，嫁狗隨狗。叫我忍，話因為你生咗三個小朋友，梗係要忍啦，所以當時冇離婚。」最後羅霖掙扎了6年下定決心離婚，如今三個兒子已長大到外國留學，令她倍感安慰。

