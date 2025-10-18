宋芝齡怒轟無綫山頭文化削人工　陳庭欣未受影響：我Keep住有廠

一直在TVB主持午間節目《流行都市》的宋芝齡早前在社交平台大鬧公無綫的「山頭文化」，並公開揭露自己在該公司工作多年，雖竭力為公司付出，但因山頭文化長期影響，導致她的表現機會及工資被不斷削減。宋芝齡坦言近年公司加入許多新人，導致工作量分配減少，影響收入。

宋芝齡早前在社交平台大鬧無綫的「山頭文化」。（截圖）

陳庭欣今日（18日）以個老闆娘身份，為男友的護膚品公司擔任主持人，身為《東張西望》主持人的陳庭欣接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋《東張》真係好多新同事，同埋嚟緊都會有新同事加入，因為我哋《東張》收到嘅報料量真係好多，啲街坊一有事都係會報俾我哋，咁所以我哋希望可以多啲人手去幫大家解決問題，我係明白我哋啲節目係越來越多人。同埋有同事可能去咗拍劇，兩三個月後先得閒返嚟《東張》，咁所以人多就唔係一個問題。」

陳庭欣以半個老闆娘身份出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

被問到工作量有否受到影響？陳庭欣表示：「一星期中我都有Keep住有廠嘅，因為我嘅角色唔同，只係坐廠就冇外景，咁所以就冇得計嗰個數量多定少。（坐廠相對有冇減少？）如果大家觀眾睇到就好似冇囉。因為我哋冇得呃，我哋係直播，基本上每個禮拜都會見大家，《東張》就冇嘅。而外面工作確實係今年整體係少咗。」

陳庭欣今日出席護膚品牌活動。（葉志明攝）

陳庭欣承認外面工作量減少。（葉志明攝）