金鐘獎丨楊謹華憑《影后》大熱封后　曾菀婷高叉透視裝搶鏡奪女配

2025年「第60屆金鐘獎」頒獎期禮一連兩晚在在台北流行音樂中心舉行，當中競爭最激烈的戲劇節目男女主角獎項，今晚（18日）頒發，最終由楊謹華憑Netflix 影集《影后》奪得，成功擊敗一眾對手張鈞甯、謝盈萱、林廷憶、柯佳嬿和曾沛慈封后。而男主角則由越南演員連炳發憑《化外之醫》奪得，擊敗楊祐寧、范少勳等勁敵。

楊謹華憑Netflix 影集《影后》封劇后。（三立電視截圖）

楊謹華和柯佳嬿負責頒發戲劇節目男主角獎，二人在台上鬥咀，柯佳嬿得戚笑稱自己拿了兩屆視后，不一會二人又「化敵為友」錫嘴，炒熱現場氣氛。連炳發上台時一臉不相信，表示：「很不真實，不敢相信，OH, ＭＹＧＯＤ!真的超出我的想像。」之後透過翻譯感謝金鐘獎評審，能獲得肯定是很大的榮耀，感謝台前幕後，揚言要跟大家分享這個獎項，並說：「謝謝大家給我機會，還有謝謝我的語言老師和翻譯、觀眾、粉絲，最後我想說，我很愛台灣！」戲劇節目導演獎由《影后》嚴藝文奪得。

楊謹華和柯佳嬿台上咀嘴。（三立電視截圖）

越南演員連炳發憑《化外之醫》奪得最佳男主角。（三立電視截圖）

紅地毯上以曾菀婷最為搶鏡，穿上細緻亮片點綴的裸膚色高叉晚裝，盡現完美身形。而她首次入圍金鐘獎，便憑《影后》奪得戲劇節目女配角獎。

曾菀婷在紅地毯極為搶鏡。（三立電視）

曾莞婷獲得戲劇節目女配角獎。（ig@goldenbellawards）

「第60屆金鐘獎」完整得獎名單：

戲劇節目獎：《影后》

戲劇節目女主角獎：楊謹華／《影后》

戲劇節目導演獎：嚴藝文／《影后》

戲劇節目男主角獎：連炳發／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

戲劇類節目聲音設計獎：蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信／《愛作歹》

戲劇配樂獎：95(吳宗諺)、陳怡嘉／《愛作歹》

戲劇類原創歌曲獎：《神的回信》／《星空下的黑潮島嶼》

戲劇節目編劇獎：張文樑、張芳瑛、藺沫言、諸英、烏培尊／《阿榮與阿玉》

戲劇類節目創新獎：《什麼都沒有雜貨店》

迷你劇集獎：《聽海湧》

迷你劇集(電視電影)導演獎：孫介珩／《聽海湧》

電視電影獎：《樹冠羞避》

戲劇節目男配角獎：楊一展／《The Outlaw Doctor 化外之醫》

戲劇節目女配角獎：曾莞婷／《影后》

特別貢獻獎：陳淑芳、葉輝龍（製景師）

迷你劇集(電視電影) 女主角獎：楊小黎／《台語有影—啥人顧性命》

迷你劇集(電視電影) 男主角獎：鳳小岳／《人生清理員》

戲劇類節目剪輯獎：高鳴晟、杜素鈴／《聽海湧》

戲劇類節目攝影獎：裴佶緯、宋文忠／《星空下的黑潮島嶼》

戲劇類節目燈光獎：陳冠廷、小旭、何承偉／《星空下的黑潮島嶼》

戲劇類節目視覺特效獎：林奇鋒、謝惠琪、文永翔、盧冠松、李哲誠、黃美青、林佩潔／《星空下的黑潮島嶼》

戲劇類節目美術設計獎：賴勇坤、何景意、尤稚儀、陳新發／《星空下的黑潮島》

嶼戲劇類節目造型設計獎：姚君、王嘉瑩／《星空下的黑潮島嶼》

迷你劇集(電視電影) 編劇獎： 蔡雨氛（蔡宜芬）／《聽海湧》

迷你劇集(電視電影) 女配角獎：李沐／《誰是被害者：第二季》

迷你劇集(電視電影) 男配角獎：朱宥丞／《聽海湧》

最具人氣戲劇節目獎：《影后》

戲劇節目最具潛力新人獎：杜蕾／《在光裏的人女

迷你劇集(電視電影) 最具潛力新人獎：黃可欣／《樹冠羞避》