陳偉霆從「而我不知道」到內地頂流 初出道狂被罵曾抑鬱不敢出街
現年39歲的陳偉霆（William），昨日（18日）無預警下宣布成為「人父」，BB媽媽則是內地名模何穗。如今的陳偉霆可為愛情、事業兩得意，亦憑著自己的努力，由昔日被嘲「而我不知道陳偉霆是誰」到今日成為紅遍內地的頂流男神。
陳偉霆在2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」，成為三料冠軍，隨後獲英皇娛樂簽約兼力捧，他曾加入男子組合Sun Boy'z，但僅兩年便單飛發展，憑首張專輯《Will Power》在一年四台頒獎典禮上橫掃四個新人金獎，但亦因為「出道作」《Taxi》，令他多了「的士陳」的花名。
當年陳偉霆曾與Angelababy（楊穎）有過一段情。兩人因拍攝兒童節目而撻著，並共墮愛河，但2人均低調處理戀情未有公開。到了2009年，有傳因女方要到日本發展而分手收場，結束4年情。但亦有指兩人的分手是因為內地男星黃曉明介入，黃曉明在回應傳聞時，拋下一句「而我不知道陳偉霆是誰」，這個說話也跟隨了陳偉霆多年，並成為網絡金句。
在香港一直浮浮沉沉，發展未如理想；至2013年，陳偉霆決心轉戰內地發展，憑《古劍奇譚》、《少年四大名捕》、《老九門》及《斛珠夫人》等劇集大受歡迎，事業大爆發，歌影視通殺，撈得風山水起。他在《老九門》裡的角色造型更入駐了上海杜莎夫人蠟像館，與在香港時期相比，其人氣幾何式飆升，吸金力又強勁，令他穩居頂流男神之列。
而在2017年，年僅31歳的陳偉霆成功躋身福布斯中國發布的「2017中國名人榜」中，並位列第21位，年收入亦高達1.2億人民幣，排名比劉德華、張學友、陳奕迅，甚至同門師兄謝霆鋒高。
近年，陳偉霆人氣持續高企，一首《野狼Disco》唱到街知巷聞。而無論是之前的電影《爆裂點》或劇集《太陽星辰》，還是近期作品《許我耀眼》，均掀起話題。另外，他更曾被內地選為「新青年能量偶像」，及獲央視肯定八次登上春晚，非常威水。
從「而我不知道陳偉霆是誰」，到現在大家都知道他是誰，陳偉霆一路走來不易，他曾在真人騷《童話》中罕有談起剛出道時的經歷，曾受了不少委屈：「我剛出道的時候說什麼都被罵，真的，以前沒有網上這麼發達，但是以前是有雜誌的，就是香港有很多的報刊，不同的封面，可能是以往我有一些緋聞或者是有女朋友的時候，大家會去說我一些很難聽的話，你是多火的藝人也沒有辦法逃避一些記者突然間當場問你的問題。所以我以前，比如說出活動的時候，我去為自己辯護，我說不是，那個節目你們看到是假的，因為有前因後果的。說完第二天更糟糕。我當時覺OK，可能是有一些記者針對我，然後我繼續去解釋，但是我發覺不喜歡我的人，永遠不會聽我的解釋，他只會找別的東西繼續攻擊你。」
陳偉霆續指，這些不實報道令自非常困擾，甚至一度抑鬱，自我懷疑：「那一段時間太長了，我有一段時間真的有一點抑鬱症了。因為我不敢出門，一出樓下都會經過報攤，看到自己很醜的樣子，就是寫我不好的東西。有一段時間我連（照）鏡子我都會討厭前面的那個人，我覺得你就是那個壞蛋，或者是你就是那個大家所說的東西，我會相信他們。」他續指道：「我之前有分享過，就是當一個人說你不對的時候，不是，你去解釋，你還會相信自己，一百個人、一千個人、一萬個人都說你幹了這個事情的時候，我當時會以為自己幹了這個事情。」