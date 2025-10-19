日女星米倉涼子涉毒寓所被搜驗毒結果令人震驚　疑遭設局有意退圈

現年50歲的日本女星米倉涼子早前驚爆涉毒，據日本《週刊文春》報導，今年6月接獲線報指日本厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部的名單上，出現了米倉涼子這個名字，直到8月20日，相關人員突擊搜查了米倉涼子與阿根廷籍男友Gonzalo Cuello位於東京同居的愛巢，並在她的家中搜出多項違法物品，包括違反《毒品取締法》的藥物及使用器具。有關消息震驚各界。

米倉涼子。(ig圖片)

最新消息有關當局調查部門雖然在米倉涼子的家中搜出違禁藥，但她的尿液驗毒結果呈陰性，證實她未有吸毒，故此未有被捕或被起訴。有日媒甚至爆料指她可能是被人設局。據悉，米倉涼子在過去數月多次主動到案配合調查，全程表現冷靜、態度誠懇。而在突襲搜查前，當地多家媒體竟早已守在她家門口拍攝，有內部人士質疑這場同步曝光猶如精心安排的戲碼。

目前米倉涼子入住酒店避風頭，當局調查重心轉回她的阿根廷籍同居男友Gonzalo Cuello身上，Gonzalo自米倉寓所被搜查後便離開了日本，涉毒調查目前無法進行。他向任教的舞蹈學生透露他父病情惡化，他要趕回阿根廷，何時返日本取決於其父病情。至於米倉涼子就似乎對她的演藝事業打定輸數，有傳她私下聯絡了一些曾幫助她的娛樂圈大佬，表示她會關閉她的個人事務所，這亦意味着她有意退出演藝界。