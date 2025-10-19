金鐘獎｜小S頸鏈藏大S骨灰　爆具俊曄依舊每日上山悼愛妻作畫追思

台灣女星大S徐熙媛離世後，她妹妹小S徐熙娣大受打擊，難以走出悲痛，為此全面暫停工作。日前（17日）小S與拍檔派翠克憑《小姐不熙娣》奪得《金鐘獎》綜藝節目主持人大獎，過程中小S提及大S還是忍不住哽咽，得獎後受訪時，小S展示了戴上的出紀念頸鏈，表示大S一直都在：「我姐真的有保佑我，我有帶她來！」據知，裏面還放有大S的骨灰。

金鐘獎頒獎典禮特設緬懷大S的環節。（YouTube影片截圖）

小S出場。（YouTube影片截圖）

小S仍掛念大S。（YouTube影片截圖）

小S當晚穿上黑色優雅端莊的露肩晚裝出席頒獎典禮，而她佩戴的黑色頸鏈由姊夫具俊曄親自設計，裏面放有大S的骨灰。頸鏈更分送給大S生前感情極佳的閨蜜們，包括范曉萱、阿雅、范瑋琪及大姊珍珍，有永遠相伴彼此身邊得意思。另外，小S亦後頸也刺上代表大S的「媛」字，並透露范曉萱陪她一起去刺的。

小S佩戴的黑色頸鏈由姊夫具俊曄親自設計，裏面放有大S的骨灰。（IG圖片）

小S受訪時展示後頸也刺上代表大S的「媛」字。（視覺中國）

小S受訪時透露，S媽被她獻獎的舉動所感動，而姊夫具俊曄也第一時間傳訊息恭喜她。提到姊夫的近況，小S表示依舊每天都會去金寶山陪伴大S，每天也會畫畫緬懷大S，之後會詢問具俊曄是否有意願辦畫展。至於被問到何時會復工，小S直言至少要等到跨年之後，不過她提到在金鐘獎台上跟蔡康永依然默契十足，小S強調若有節目想找兩個人一起主持，絕對二話不說就答應，不過當然要看蔡康永個人意願。

小S跟蔡康永依然默契十足。（YouTube影片截圖）